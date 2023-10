Salmo & Noyz, da Symphony il nuovo album CVLT

Venerdì 3 novembre, esce il nuovo album dei due Rap italiani Salmo & Noyz che intrecciano la penna per scrivere una sceneggiatura con quelli che non saranno versi ma scene, non canzoni ma film

Venerdì 3 novembre, esce il nuovo album dei due rapper italiani Salmo & Noyz che intrecciano la penna per scrivere una sceneggiatura con quelli che non saranno versi ma scene, non canzoni ma film. In occasione dell’uscita di CVLT, questo il titolo dell’album, da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, alle ore 17.00, ci si potrà immergere in questa avventura filmico-musicale grazie a Paolo Colombini, appassionato della cultura HipHop, che esplorerà e commenterà interattivamente traccia per traccia il disco che si preannuncia essere uno degli eventi musicali di questo fine 2023.

CVLT è annunciato da un corto speciale, scritto e diretto dal maestro del brivido Dario Argento (già pubblicato su Prime Video). Prodotto da Think Cattleya e Maestro, il cortometraggio vede Dario Argento anche in veste di attore di un vero e proprio racconto horror in cui Salmo e Noyz sono i protagonisti. Accolti a notte fonda dal regista in una villa spettrale abitata da inquietanti individui e oggetti di scena sinistri che richiamano i grandi capolavori di Argento, i due rapper si renderanno presto conto di essere caduti in una trappola che non lascerà loro scampo.

Il cortometraggio è stato proiettato sabato scorso alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma presenti i rapper Salmo e Noyz Narcos con la partecipazione speciale di Dario Argento; proiettato anche un inedito backstage sul set del corto e contenuti video girati durante tutta la lavorazione del disco.

Da Symphony in vendita le seguenti edizioni: Cd Standard; Cd Deluxe Edition; Vinile Rosso (tiratura limitata); Vinile Trasparente (tiratura limitata); Vinile Viola (tiratura limitata).

Questa la tracklist dell’album: Anthem, Cringe, Incubi, Respira ft. Marracash, Miracolo, Cvlt ft. Kid Yugi, Brujeria, Croci e Cristi, My Love Song 2 ft. Coez & Frah Quintale, Chilometri,

Maledetti, Grindhouse, Matrioska, Nightcrawlers, La Fine.

INFO: Symphony Record Shop – piazza Cavour, 23

0586 1754832 / 3711449537 – mail: [email protected]

