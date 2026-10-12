Salotto d’Opera, sei appuntamenti per raccontare la lirica al Circolo Galliano Masini

Dal 15 ottobre all’11 febbraio 2027 una rassegna tra musica, narrazione e grandi capolavori. In programma Puccini, Bizet, Verdi e Mascagni, con voci soliste, pianoforte e narratori provenienti da diversi ambiti culturali. Il progetto è sostenuto dall’8 per mille della Chiesa Valdese

di Giacomo Niccolini

La lirica si racconta, si ascolta e si avvicina al pubblico attraverso una formula che intreccia musica, parole e interpretazione. È questo lo spirito di “Salotto d’Opera”, la rassegna inserita nella programmazione del Circolo Galliano Masini di Livorno, nata per accompagnare gli spettatori alla scoperta di sei grandi opere del repertorio lirico. Il calendario si apre giovedì 15 ottobre 2026 e prosegue fino all’11 febbraio 2027, con appuntamenti che mettono al centro le voci soliste, il pianoforte e la narrazione.

La presentazione della rassegna ha visto la partecipazione di Paolo Noseda, presidente del Circolo Galliano Masini, di Nino Saccà, membro del consiglio direttivo, e di Mario Menicagli, che si è occupato della stesura della programmazione e del bando. Nel corso della conferenza stampa si è collegato in diretta anche Dario Ballantini, per rivolgere un saluto alla platea e condividere un ricordo di Galliano Masini, il grande tenore livornese al quale è intitolato il Circolo. Proprio Ballantini ha inoltre voluto lasciare un segno concreto della propria ammirazione, donando due disegni dedicati a Masini. Presente anche Francesco De Martino, fotografo video-maker e creator digitale, che al termine dell’incontro ha proposto una propria visione e interpretazione della figura del tenore, riportando l’attenzione sul legame tra il grande artista e la memoria culturale della città.

Il progetto, che ha ricevuto un contributo della Chiesa Valdese attraverso i fondi dell’8 per mille, si inserisce in un percorso più ampio avviato nel giugno 2026, in occasione delle iniziative legate alla traslazione della salma di Pietro Mascagni. Un cammino proseguito con la rappresentazione di Suor Angelica a San Gimignano e che trova ora nella rassegna livornese un nuovo momento di approfondimento e divulgazione musicale.

Le opere diventano racconti – La particolarità di “Salotto d’Opera” sta nella formula scelta per presentare i titoli in cartellone. Non soltanto esecuzioni musicali, ma opere raccontate attraverso voci narranti, interpreti solisti e pianoforte, in un dialogo tra la dimensione musicale e quella divulgativa. I narratori potranno affrontare i capolavori secondo il proprio percorso professionale e culturale: accanto a musicisti e registi, sono coinvolte figure provenienti da ambiti diversi, tra cui la storia dell’arte e della musica.

L’obiettivo è offrire al pubblico strumenti per entrare nelle storie, nei personaggi e nelle atmosfere delle opere, valorizzando non soltanto la partitura, ma anche il contesto culturale e umano che le accompagna.

Il programma attraversa alcuni dei nomi più importanti della storia del melodramma: da Giacomo Puccini, presente con La bohème, Madama Butterfly e Suor Angelica, a Georges Bizet con Carmen, passando per Giuseppe Verdi con Otello e Pietro Mascagni con Cavalleria rusticana.

Il calendario degli appuntamenti – Il debutto è fissato per giovedì 15 ottobre alle 20.45 con La bohème di Giacomo Puccini, realizzata in collaborazione con l’associazione Cappella di Montenero. Il cartellone prosegue il 19 novembre con Carmen di Georges Bizet e il 10 dicembre con Sillabe di… Cavalleria rusticana, appuntamento dedicato all’opera di Mascagni.

Il 17 dicembre sarà la volta di Madama Butterfly, proposta con il titolo “L’attesa è un destino”. Nel nuovo anno, il 16 gennaio 2027, spazio a Sillabe di… Otello, mentre la rassegna si concluderà l’11 febbraio con Suor Angelica di Puccini.

Gli incontri vedranno alternarsi diversi interpreti e narratori, con la direzione artistica di Paolo Noseda e il pianoforte a sostenere il percorso musicale e narrativo.

Il Circolo Masini e il legame con la città – La sede di riferimento è il Circolo Galliano Masini, in piazza Manin, luogo che negli ultimi anni ha ampliato la propria comunità, superando i 150 soci. Una crescita che testimonia l’interesse per le attività culturali e musicali, ma che pone anche una questione organizzativa: gli spazi disponibili non sempre consentono di accogliere tutte le richieste.

Per questo, in caso di prenotazioni superiori alla capienza, gli appuntamenti potranno essere trasferiti preventivamente in un’altra sede. Tra i luoghi che hanno già ospitato iniziative del Circolo c’è la Chiesa Valdese, mentre nella stagione estiva gli eventi possono trovare spazio anche nel giardino adiacente alla sede.

Un omaggio a Galliano Masini e un progetto dedicato ai livornesi – La presentazione della rassegna è stata anche l’occasione per una sorpresa particolarmente gradita: Dario Ballantini ha donato due disegni dedicati a Galliano Masini, il grande tenore livornese al quale è intitolato il Circolo. Un omaggio nato da un legame personale e familiare: Ballantini ha raccontato di aver sentito parlare spesso del tenore dal nonno, sviluppando così un interesse che si è tradotto in questo gesto.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre anticipata un’iniziativa che guarda alla tradizione musicale cittadina e al rapporto tra Mascagni e Livorno: il progetto della “Compagnia dei Sedici”, che coinvolgerà sedici personaggi livornesi, chiamati a rappresentare altrettante figure legate a un’opera del compositore. Un percorso che punta a intrecciare il patrimonio lirico con i volti e le storie della città, proseguendo il lavoro di valorizzazione della memoria musicale livornese.

Biglietti e prenotazioni – Gli spettacoli sono in programma alle 20.45. Il biglietto intero costa 7 euro, il ridotto 5 euro e il biglietto per i soci del Circolo Galliano Masini 3 euro. È inoltre possibile sottoscrivere la tessera annuale, al costo di 30 euro per quella ordinaria e 50 euro per la tessera Gold.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 335 7237377 oppure scrivere a [email protected].

Con “Salotto d’Opera”, il Circolo Galliano Masini rinnova così il proprio impegno nella diffusione della cultura musicale, proponendo una formula che mette in relazione il grande repertorio lirico e il pubblico, con la città di Livorno come cornice e protagonista di un percorso che guarda alla propria storia.

Il programma completo di Salotto d’opera

SALOTTO D’OPERA

Rassegna di opere liriche per voce narrante, voci soliste e pianoforte

Direzione artistica: Paolo Noseda

Circolo Masini – Sala Galliano Masini

Piazza Manin, Livorno

Il Salotto d’Opera propone un percorso attraverso i grandi capolavori del melodramma, con appuntamenti dedicati alle opere più celebri della tradizione lirica, tra musica, narrazione e interpretazione vocale.

PROGRAMMA

Giovedì 15 ottobre 2026 – ore 20.45

LA BOHÈME

Musica di Giacomo Puccini.

Mimì: Josephine Hoogstad

Josephine Hoogstad Rodolfo: Rocco Shakley

Rocco Shakley Marcello: Leonardo Martinuzzi

Leonardo Martinuzzi Musetta: Veronica Niccolini

Voce narrante e pianoforte: Silvia Gasperini.

In collaborazione con l’Associazione Cappella di Montenero.

Giovedì 19 novembre 2026 – ore 20.45

CARMEN

Musica di Georges Bizet.

Carmen: Loredana Ferrante

Loredana Ferrante Don José: Alexander Jan Thorstinson

Alexander Jan Thorstinson Micaela: Ilaria Casai

Ilaria Casai Escamillo: Paolo Ruggero

Voce narrante: Paolo Noseda.

Pianoforte: Andrea Tobia.

Giovedì 10 dicembre 2026 – ore 20.45

SILLABE DI… CAVALLERIA RUSTICANA

Testi di Simone Tamburini e Mario Menicagli.

Musica di Pietro Mascagni.

Voce narrante, voce solista e pianoforte: Mario Menicagli.

Giovedì 17 dicembre 2026 – ore 20.45

MADAMA BUTTERFLY – “L’attesa è un destino”

Musica di Giacomo Puccini.

Con Gian Paolo Del Bianco, psicoterapeuta.

Voce narrante: Nicola Fanucchi.

Soprano: Silvia Pantani.

Pianoforte: Silvia Gasperini.

Sabato 16 gennaio 2027 – ore 20.45

SILLABE DI… OTELLO

Testi di Simone Tamburini e Mario Menicagli.

Musica di Giuseppe Verdi.

Voce narrante e voce solista: Mario Menicagli.

Pianoforte: Federico Ciompi.

Giovedì 11 febbraio 2027 – ore 20.45

SUOR ANGELICA

Musica di Giacomo Puccini.

Suor Angelica: Marta Leung Kwing Chung

Marta Leung Kwing Chung Zia Principessa: Giulia Boni

Giulia Boni Suor Genovieffa: Margherita Simonetti

Voce narrante e pianoforte: Stefano Cencetti.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Biglietti

Intero: 7 euro

Ridotto: 5 euro

Soci Circolo Galliano Masini: 3 euro

Iscrizione annuale al Circolo

Tessera ordinaria: 30 euro

Tessera Gold: 50 euro

Informazioni e prenotazioni

WhatsApp: 335 7237377

Email: [email protected]

Facebook: Galliano Masini

Instagram: @gallianomasini

La Sala Galliano Masini, in piazza Manin, dispone di una capienza massima di 50 spettatori. In caso di richiesta eccessiva di partecipazione, lo spettacolo sarà spostato in un’altra sede, previa tempestiva comunicazione.

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