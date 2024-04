Salto nel medioevo in Fortezza Nuova con il Tuscany Medieval Festival

Foto gentilmente concessa dall'ufficio stampa della White Company aps a cura di Andrea Dani

La location sarà la Fortezza Nuova di Livorno, con un percorso per i visitatori rivisto e ottimizzato per far vivere al meglio tutte le attività del festival. L’evento si svolgerà venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio 2024

Dal 2022 la Fortezza Nuova di Livorno ospita il Leghorn Medieval Festival, un’esperienza educativa ed emozionante adatta a visitatori di ogni età. Dal 2024 l’evento diventa ancora più grande e ancora più entusiasmante trasformandosi in Tuscany Medieval Festival.

La White Company a.p.s. di Livorno è lieta di presentare il Tuscany Medieval Festival, evoluzione del format che per due anni è stato noto come Leghorn Medieval Festival e ha riscontrato un grande successo. Anche quest’anno, la location sarà la Fortezza Nuova di Livorno, con un percorso per i visitatori rivisto e ottimizzato per far vivere al meglio tutte le attività del festival. L’evento si svolgerà venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio 2024.

Il nostro scopo è quello di creare un ecosistema di interessi legati soprattutto al Medioevo che sia attraente per diverse nicchie d’interesse, con l’obiettivo di far conoscere vari aspetti della storia, delle usanze e delle tradizioni di uomini, popoli e società differenti in un ambiente ricco di stimoli, divertimento, ma anche di cultura e divulgazione storica.

È proprio per questo che abbiamo scelto il format di festival e non di festa storica o solo di rievocazione storica, così da poter inserire tanti elementi differenti dalla musica e concerti, giochi, attività per le famiglie, spettacoli dal vivo di varia natura, folklore, mercati, artigianato, food, sport, competizioni, rievocazione e divulgazione storica.

Le novità principali del 2024 saranno la presenza del circuito internazionale di Buhurt (competizioni sportive di combattimenti medievali full-contact) che, organizzato da Magna Carta, presenterà la Giostra di Giovanni, un torneo a cui parteciperanno cavalieri e combattenti da molti paesi europei che sfideranno quelli italiani nei giorni di sabato e domenica. Un’altra novità di quest’anno è la collaborazione con le Gare Remiere Città di Livorno, che darà vita con la partecipazione di tutte le sezioni nautiche al primo Palio De’Medici, dove le cantine si cimenteranno in sfide e dimostrazioni lungo i fossi della Fortezza dalle ore 19.00 del venerdì.

Anche quest’anno, durante il pomeriggio del sabato, è previsto il corteo con tutti i trecento figuranti del Tuscany Medieval Festival che, dopo la benedizione dei cavalieri tipica davanti al duomo, sfileranno fino alla Fortezza Nuova. Sempre il pomeriggio del sabato sarà arricchito dall’immancabile giostra a cavallo, dove coraggiosi cavalieri si sfideranno uno contro uno senza esclusione di colpi.

Tra i tanti gruppi e performer musicali presenti, è affidato il concerto di domenica sera alle ore 20.45 al gruppo folk metal italiano Furor Gallico, che, per la prima volta a Livorno, si esibirà con il nuovo album ‘Future to Come’.

Sono previsti spettacoli fino alle 24.00 di tutti e tre i giorni, concerti di gruppi musicali a tema, attività di didattica e pratica per grandi e piccini tra giochi storici e tiro con l’arco.

Non mancheranno le aree food e drink, anche con prodotti artigianali e locali. In linea con le numerose attività, i reenactor e gli artisti saranno a disposizione del pubblico per foto e informazioni storiche.

Il programma delle mostre continue prevede:

Allestimento di accampamenti militari di compagnie mercenarie e di eserciti regolari del XIV e XV secolo. Tutto sarà ricostruito fedelmente e visitabile, dalle cucine da campo alle armerie, dagli attendamenti agli addestramenti, ricostruendo la vita quotidiana degli uomini e delle donne del tempo. Sarà possibile osservare ed interagire con i reenactors, chiedendo curiosità e informazioni di carattere storico.

Allestimento di un grande mercato con più di 60 espositori, dove artigiani da tutta Italia produrranno e venderanno minuteria e oggettistica di vario genere di alta qualità artigianale.

Anche quest’anno verrà allestita e raddoppiata l’area artigianale, con i migliori artigiani d’Italia e le loro officine attive a dimostrazione di antichi mestieri, dal fabbro ai sarti, fino alla realizzazione di ceramiche e molto altro.

