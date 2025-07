Samuele e Rebecca d’argento ai campionati italiani di street show

La Livorno Danza Maestra Filippi Asd continua a ricevere premi su premi ai campionati italiani Fidesm di Street Show. Dopo la finale mondiale 2024 e la conquista dell’oro agli assoluti nazionali 2025, Samuele e Rebecca Monticelli tornano a far parlare di loro con il nuovo show. Lo spettacolo proposto, ispirato alla figura mitologica di Medusa, ha colpito per la sua intensità emotiva, per il forte impatto visivo e per la capacità di raccontare una storia attraverso la danza urbana. Il risultato ottenuto ai campionati italiani, una splendida medaglia d’argento, rappresenta non solo un traguardo sportivo ma anche una prova concreta della qualità formativa della scuola livornese che continua a distinguersi in ambito nazionale e internazionale. Un ringraziamento speciale va alla coach Irene Berlani che ha accompagnato e sostenuto i due atleti lungo tutto il percorso.

