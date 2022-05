Sanità. Dentisti Andi e Lions in piazza per la prevenzione

Lions Club Cecina e Andi provinciale di Livorno, nella persona del dottor Marco Monducci, hanno organizzato un gazebo atto alla prevenzione e allo screening relativo alle patologie orali e alla prevenzione inserita nel contesto dell'Oral Cancer Day

Un’intera giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita andata in scena sabato 7 maggio in piazza Guerrazzi a Cecina grazie alla stretta e proficua collaborazione tra Lions Club Cecina e Andi provinciale di Livorno che nella persona del dottor Marco Monducci ha organizzato un gazebo atto alla prevenzione e allo screening relativo alle patologie orali e alla prevenzione inserita nel contesto dell’Oral Cancer Day.

In piazza si sono effettuati anche screening oculistici per bambini, esami relativi a diabete, ecografie tiroide, audiometria, valutazione posturale, visite dermatologiche per lesioni cutanee, spirometria, elettrocardiogramma, pressione, consulenza podologica, nutrizionale, neurochirurgica e per osteoporosi.