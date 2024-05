Santa Giulia, apertura straordinaria dei Cimiteri Acattolici

Dalle 9 alle 12,30 saranno aperti i Cimiteri Greco Ortodosso e Olandese Alemanno in via Marco Mastacchi, mentre dalle 10 alle 11 sarà possibile visitare il Cimitero della Comunità Ebraica in via Ippolito Nievo

In occasione di Santa Giulia, 22 maggio, dalle 9 alle 12,30 saranno aperti i Cimiteri Greco Ortodosso e Olandese Alemanno in via Marco Mastacchi, mentre dalle 10 alle 11 sarà possibile visitare il Cimitero della Comunità Ebraica in via Ippolito Nievo. In via Mastacchi le Associazioni Borgo dei Greci e Congregazione Olandese Alemanna assicureranno ai visitatori dei punti informativi, utili ad indicare i particolari aspetti artistici e storici che caratterizzano l’arte funeraria livornese. Fra le tombe di Enrico Meyer e Angelica Palli, fra quelle delle dinastie imprenditoriali dei Corradini e Kotzian a quelle dei Rodocanacchi e Maurogordato, collocate nella Chiesa della Dormizione, i visitatori avranno l’opportunità di godere di un’esperienza unica, fra una vegetazione che fa da suggestiva cornice alle opere di memoria terrena dell’uomo. Con la collaborazione della Associazione Reset, che ha curato la sistemazione del Cimitero Olandese Alemanno, l’Associazione Borgo dei Greci e la Congregazione Olandese Alemanna intendono dare seguito all’iniziativa, perseguendo la massima valorizzazione di un patrimonio, quale il Circuito dei Cimiteri Acattolici Livornesi, che è assolutamente unico in Italia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©