Sant’Antonio, nelle chiese cittadine la benedizione degli animali

La tradizione vuole che ogni anno, in occasione della festa di S. Antonio, il 17 gennaio, si portino a benedire gli animali domestici

Sant’Antonio abate è considerato il protettore degli animali e nel giorno della sua festa, il 17 gennaio, sono molte le parrocchie che benedicono gli animali domestici. Alla parrocchia S. Caterina la benedizione si svolgerà alle 18 davanti alla chiesa; alle 18 anche alla chiesa S. Teresa di Calcutta al Borgo di Magrignano dove verranno benedetti anche gli strumenti agricoli, mentre a Castiglioncello la benedizione sarà alle 17. A Santa Lucia (Antignano) invece il ritrovo è alle 15 davanti alla chiesa per la benedizione dei fedeli amici.

La tradizione vuole che ogni anno, in occasione della festa di S. Antonio, il 17 gennaio, si portino a benedire gli animali domestici e nelle campagne anche quelli delle stalle. Questa tradizione nacque in epoca medievale, quando gli Antoniani, i monaci di Sant’Antonio, allevavano maiali che venivano donati loro dai contadini, e li usavano per nutrire i poveri, oltre che per creare unguenti medicamentosi col loro grasso unito ad erbe officinali. Sant’Antonio divenne così patrono dei maiali prima, e di tutti gli animali domestici e della stalla in un secondo tempo.

