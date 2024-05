Santomauro al prestigioso Torino Fringe Festival

Per il comico livornese sei sold out consecutivi con lo show God Save The Sex: "Sono molto felice ed è bellissimo poter portare un po' di Toscana e un po' di Livorno in giro per l'Italia"

Un Santomauro da record quello che al prestigioso Torino Fringe Festival 2024 ha registrato sei sold out consecutivi con lo show comico “God Save The Sex” prodotto da Grande Giove Aps. Selezionato tra oltre 700 proposte provenienti da tutta Italia, Santomauro ha visto il proprio show accolto ed apprezzato da pubblico e critica con grande soddisfazione e interesse. “Dopo aver debuttato con un tutto esaurito al Teatro 4 Mori di Livorno, abbiamo portato lo spettacolo a Torino in uno dei più importanti festival del teatro off d’Italia” racconta Santomauro. “Lo spettacolo ha registrato un incredibile tutto esaurito per le sei repliche in programma con un over booking importante. Sono molto felice ed è bellissimo poter portare un po’ di Toscana e un po’ di Livorno in giro per l’Italia”. Lo spettacolo porta in scena l’annoso tema del sesso nella tipica cifra comica di Santomauro: mai volgare e con una capacità di raccontare l’attualità in maniera assolutamente comica. Una drammaturgia attenta e precisa che attraversa l’improvvisazione e il surreale. Santomauro partirà ora per la stagione estiva dove porterà in scena i tre spettacoli comici “Like”, “Happy Days” e “God Save The Sex” visto in questi anni da oltre 50.000 spettatori.

