Santomauro allo Zelig di viale Monza con God Save The Sex

sarà proprio il palco dello Zelig di viale Monza a Milano ad ospitare il comico labronico Stefano Santomauro il 5 marzo con lo show God Save The Sex

È il tempio della comicità italiana lo storico Zelig di viale Monza a Milano. Una vera e propria mecca della risata, il luogo dal quale è partito tutto il movimento comico italiano degli anni 80 e che ha raggiunto il proprio splendore con la fortunata trasmissione TV Zelig. E sarà proprio il palco dello Zelig di viale Monza a Milano ad ospitare il comico labronico Stefano Santomauro il 5 marzo con lo show God Save The Sex. L’ennesima occasione del talento livornese di esportare il proprio lavoro al grande pubblico.

“Mi tremano le gambe a pensare che su quel palco ci sono stati mostri sacri come Paolo Rossi, Aldo Giovanni e Giacomo, Elio e le Storie Tese e tantissimi altri. Per me è un onore e una responsabilità bellissima. È sempre bello poter portare il proprio lavoro fuori casa ed ancor più bello portare il cuore labronico oltre i confini. Lo spettacolo God Save The Sex è una bomba e non vedo l’ora di salire sul palco dello Zelig”. Stefano Santomauro, in questi giorni anche al cinema nel film “Itaca Il Ritorno” con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, è approdato nel Laboratorio Zelig di Milano dopo aver vinto le selezioni degli Open Mic in tutta Italia. I suoi spettacoli ricevono apprezzamenti di pubblico e critica in ogni parte della penisola e la tournée teatrale 2024/2025 registra Sold Out ovunque. “È un momento molto entusiasmante e costruttivo. Confrontarsi con altri comici bravissimi è una bella occasione di crescita e ricevere apprezzamenti fa sempre molto piacere. Oltre a portare in scena i miei show comici, sto lavorando al nuovo spettacolo che debutterà a Livorno nel 2026. Sarà uno spettacolo comico dal titolo “Revolution” e non vedo l’ora di portarlo in scena!”. Per acquistare i biglietti di Santomauro allo Zelig di Milano visitate il sito Area Zelig Programmazione.

