Santomauro con Happy Days al Teatro Vertigo

Il noto autore ed attore livornese Stefano Santomauro torna a Livorno, a grande richiesta, con lo spettacolo comico “Happy Days” in apertura alla stagione teatrale 2023/2024 del Teatro Vertigo. Santomauro, reduce dal set internazionale del film The Return con Ralph Fiennes e Juliette Binoche in uscita in tutto il mondo al cinema nel 2024, torna a Livorno con lo spettacolo dei record “Happy Days”; spettacolo selezionato a tre Festival Nazionali, vincitore del Premio Off e che ha raggiunto oltre 7000 spettatori in un anno e mezzo di programmazione in tutta Italia confermando essere uno dei talenti livornesi più esportabili a livello nazionale.

Cosa racconta lo spettacolo Happy Days? Esiste una “Classifica dei paesi più felici al mondo”: secondo le Nazioni Unite i paesi più felici sono quelli del Nord Europa, i quali, per il milionesimo anno consecutivo, si aggiudicano i primi posti. Il segreto di tanta felicità sta nel famoso metodo Hygge: un walfare che funziona, buona salute, affetti stabili, vita e cibo sano. Ah ma allora non resta che provarci! Uno spettacolo travolgente sulla ricerca della felicità: tra tisane alla malva e maglioni con le renne, trucchi per dormire 8 ore a notte, cibo bio e centrifugati imbevibili, Stefano Santomauro, dà il meglio di sé con un monologo esilarante, leggero e profondo, cinico e sincero. Un racconto inadeguato da chi prova a raggiungere i traguardi di felicità senza, però, riuscirci. O forse si.

La Stampa e la critica hanno accolto lo spettacolo in questo modo: Stefano Santomauro “abile narratore che incanta il pubblico con i suoi racconti immaginifici” (Paolo Leone, Corriere dello Spettacolo), “travolge gli spettatori con la sua comicità cinica e tagliente” (Lara Loreti, La Stampa) “riesce a raccontare la realtà di oggi con grande intelligenza. I suoi spettacoli sono assolutamente da vedere” (Tommaso Chimenti, Hystrio).

I progetti futuri del vulcanico Santomauro sono moltissimi, come ci racconta: “Sto scrivendo il nuovo spettacolo comico “God Save The Sex” prodotto e distribuito da Grande Giove Aps. Un monologo comico sul tema del sesso. Un lavoro importante, necessario e particolarmente attuale dato che le ultime ricerche confermano che siamo la generazione che sta registrando una sensibile diminuzione della libido. Da qui l’idea di raccontare, a mio modo, il sesso da un angolazione originale e nuova. Probabilmente lo spettacolo vedrà la luce nel 2024, in un importante Festival Nazionale e chissà che non possa debuttare proprio a Livorno. Sarebbe bellissimo. Oltre a questo ci sono belle cose che bollono in pentola a livello cinematografico e televisivo di cui però non posso parlare e stiamo lavorando alla terza edizione del Sulla Felicità Festival che si prospetta “stellare”, in tutti i sensi con il terzo riconoscimento di Ambasciatore e/o Ambasciatrice di Felicità ad un importante personaggio del mondo del main stream in programma i primi di Maggio del 2024”. L’appuntamento con lo spettacolo “Happy Days” è in programma venerdì 6 ottobre alle 21 presso il Teatro Vertigo in via del Pallone 2 a Livorno ed è fortemente consigliata la prenotazione al numero 0586 210120. Costo del biglietto 12 euro.

