Santomauro con “Happy Days” selezionato al Milano Off Fringe Festival

Il livornese Stefano Santomauro continua la sua carriera di attore, comico ed autore confermandosi ancora una volta nel panorama del teatro nazionale ed internazionale e dimostrando di essere uno dei talenti livornesi che meglio riesce ad “esportare” il proprio lavoro. Il suo ultimo spettacolo Happy Days, dopo essere stato selezionato, con successo di pubblico e critica, al Torino Fringe Festival lo scorso maggio (e debuttando a Livorno con oltre 300 spettatori paganti), è stato selezionato anche al prestigioso Milano Off Fringe Festival che si terrà dal 22 settembre al 2 ottobre 2022 tra moltissime compagnie provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il Milano Off Fringe Festival è uno dei contenitori più importanti del teatro off italiano e non solo: la partecipazione al Festival, infatti, potrebbe dare l’opportunità a Stefano Santomauro di esibirsi anche negli Stati Uniti, in Francia, in Svezia, Scozia e molte altre Nazioni. “Siamo molto felici di questo ultimo risultato – dice Stefano Santomauro – Avere la conferma che il nostro modo di lavorare è riconosciuto ad alti livelli ci rende felici e ricevere apprezzamenti da parte della critica non fa altro che stimolarci a lavorare sempre meglio: il Milano Off Fringe Festival é una vetrina importantissima e poter entrare in un circuito internazionale ci sprona non poco. Ci sono anche altre belle novità in vista dell’autunno” continua Santomauro “alcune cose che bollono in pentola e non possiamo ancora dire e altre invece che ancora una volta confermano che il nostro lavoro è riconosciuto anche culturalmente: tra il mese di settembre e ottobre, oltre che partecipare al Milano Off Fringe Festival, saremo anche impegnati con le repliche dello spettacolo Happy Days nelle scuole e nei teatri in Trentino Alto Adige con oltre 12 repliche in poco più di una settimana. Grazie alla collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, il Ministero dell’Istruzione e una rete di Associazioni del territorio, i quali hanno fortemente voluto lo spettacolo, faremo un vero e proprio tour de force che ci rende felicissimi, confermando che il nostro lavoro raggiunge in maniera trasversale più target di età.”

Stefano Santomauro è autore ed interprete dello spettacolo Happy Days, scritto in collaborazione con Marco Vicari (autore tra l’altro dell’ultimo spettacolo di Michela Giraud in streaming su Netflix) e Daniela Morozzi (nota attrice e autrice Toscana) e prodotto dall’Associazione Grande Giove (che ha anche diretto e prodotto con successo la prima edizione del Sulla Felicità Festival).

“Ci tengo a dire” conclude Stefano Santomauro “che siamo molto felici di rappresentare la Toscana in giro per la penisola: al Torino Fringe Festival e al Milano Off Fringe Festival siamo stati e saremo l’unica compagnia Toscana, e dare un contributo alla visibilità della nostra bella Livorno é entusiasmante. Sono orgoglioso di poter rispondere alla fine di uno spettacolo, quando il pubblico ti viene a salutare e dice: “Mi sono divertito moltissimo. Ma sei di Firenze?”, “No, no sono di Livorno!”, “Ah ecco. Bella Livorno, come dite voi: dè?” e io rispondo fiero “Dè, si”.

