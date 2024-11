Santomauro torna a grande richiesta con lo spettacolo God Save The Sex

Lo show comico che ha registrato il tutto esaurito in altre città italiane fa tappa a Livorno. Appuntamento sabato 30 novembre alle ore 21,30 con lo spettacolo comico “God Save The Sex” al Nuovo Teatro delle Commedie

In questo nuovissimo show Santomauro affronta il tema del sesso: “L’amore è la risposta, ma mentre attendiamo la risposta il sesso può suggerirci delle ottime domande”. E di domande Santomauro se n’è poste molte perché nell’era multimediale e della velocità 5G, sembra impossibile riuscire a trovare tempo e voglia di fare sesso. Lo dicono le statistiche: secondo una ricerca mondiale del Censis facciamo meno sesso della generazione precedente. Non sicuramente tu che stai leggendo queste righe, ma gli altri sono messi davvero male. ”God Save The Sex” è un monologo al vetriolo, una bomba surreale che affronta il delicato e attualissimo tema del sesso nella tipica cifra comica di Stefano Santomauro. La critica ha definito la capacità di raccontare l’attualità in maniera comica come il “metodo Santomauro”: mai scontato, mai leggero, sempre fedele alla realtà. Stefano Santomauro sta portando i propri show comici in tournee in tutta Italia toccando regioni come la Toscana, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e molte altre. L’occasione per vederlo all’opera nella sua forma migliore dunque a Livorno, Sabato 30 novembre alle ore 21,30 al Nuovo Teatro delle Commedie in via Terreni, 3 con lo spettacolo comico “God Save The Sex” prodotto e distribuito da Grande Giove Aps. La prevendita è andata fortissimo, ultimi biglietti disponibili allo 0586 1864087 oppure via WhatsApp al 342 0352386.

Condividi:

Riproduzione riservata ©