Santomauro torna a grande richiesta con lo spettacolo God Save The Sex

Un talento della città che riesce a portare Livorno su grandi palchi teatrali, televisivi e cinematografici. L’occasione per vederlo all’opera nella sua forma migliore dunque a Livorno, Mercoledì 7 Agosto 2024 alle 21,30 a Villa Trossi con lo spettacolo comico “God Save The Sex”

Il comico livornese Stefano Santomauro torna nella sua Livorno il 7 agosto 2024 alle 21,30 con lo spettacolo comico “God Save The Sex” dopo i sette Sold Out consecutivi di Livorno e Torino.

In questo nuovissimo show Santomauro affronta il tema del sesso: “L’amore è la risposta, ma mentre attendiamo la risposta il sesso può suggerirci delle ottime domande”. E di domande Santomauro se n’è poste molte perché nell’era multimediale e della velocità 5G, sembra impossibile riuscire a trovare tempo e voglia di fare sesso. Lo dicono le statistiche: secondo una ricerca mondiale del Censis facciamo meno sesso della generazione precedente. Non sicuramente tu che stai leggendo queste righe, ma gli altri sono messi davvero male. ”God Save The Sex” è un monologo al vetriolo, una bomba surreale che affronta il delicato e attualissimo tema del sesso nella tipica cifra comica di Stefano Santomauro.La critica ha definito la capacità di raccontare l’attualità in maniera comica come il “metodo Santomauro”: mai scontato, mai leggero, sempre fedele alla realtà.

Santomauro in questo 2024, oltre a registrare apprezzamenti nazionali di pubblico e critica per i proprio show comici, vedrà anche raggiungere due importanti traguardi. Il primo sarà quello di poter partecipare, grazie alla vittoria ai Super Open Mic dello Zelig di Milano, alla selezione per le registrazioni in Tv del famoso programma comico. Il secondo traguardo è quello di arrivare al grande schermo cinematografico con la produzione internazionale del film “The Return” con le star di Hollywood Ralph Fiennes e Juliette Binoche rispettivamente nei panni di Ulisse e Penelope nell’epica pellicola girata da Uberto Pasolini. Santomauro è nel cast con un piccolo ruolo ed un’esperienza di oltre tre mesi su un set fortemente stimolante anche grazie alla presenza di Claudio Santamaria e Marwan Kenzari.

Mercoledì 7 Agosto 2024 alle 21,30 a Villa Trossi con lo spettacolo comico "God Save The Sex". Prenotazione via telefono o whatsapp al 3385081221 Biglietto Unico 12€, Tickets disponibili un'ora prima dello spettacolo alla biglietteria posta all'ingresso di Villa Trossi (via Ravizza, 76). Spettacolo adatto ad un pubblico +16.

