Sausage Walk, arriva a Livorno la passeggiata solidale dei bassotti

Zampette corte e code scodinzolanti stanno per invadere il lungomare livornese. Il ritrovo è in programma domenica 29 marzo alle 10.30 nei prati antistanti il monumento al Marinaio da dove partirà la camminata sino alla Terrazza Mascagni

Domenica 29 marzo Livorno ospiterà per la prima volta la Sausage Walk Italia, la passeggiata solidale dedicata ai bassotti e ai loro accompagnatori in programma in contemporanea in oltre 35 città italiane. L’iniziativa, arrivata alla ottava edizione, è diventata negli anni un appuntamento nazionale molto partecipato da famiglie e appassionati di animali. Una mattinata all’aria aperta che unisce socialità, amore per i cani e attenzione alla solidarietà. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 10.30 sul lungomare, nei prati antistanti il monumento al Marinaio, da dove partirà una passeggiata collettiva sino alla Terrazza Mascagni. Il percorso sarà semplice e accessibile, pensato per consentire a tutti di partecipare insieme ai propri nanetti, ma saranno ben graditi anche cani di altre razze. La Sausage Walk sostiene “Bassotti… e poi più Odv”, associazione impegnata nel recupero e nella tutela dei bassotti in difficoltà. Parte del ricavato derivante dalla vendita, per chi volesse, del Kit Passeggiata, prenotabile in anticipo e spedito ai partecipanti, sarà destinata alle attività di assistenza e cura dei cani seguiti dall’associazione. La manifestazione, che negli anni ha coinvolto centinaia di partecipanti in tutta Italia, punta a promuovere momenti di incontro tra proprietari di cani, appassionati e cittadini, coniugando una passeggiata in compagnia con una finalità benefica. Per richieste di informazioni basta scrivere a [email protected]. Partecipazione gratuita.

