Scacchi e dama a scuola con “Gioco scaccia gioco”. I risultati della finalissima

Si conclude così in modo festoso sulla più grande scacchiera d’Europa l’ottava edizione del progetto, finanziato dal Comune di Livorno nell’ambito del programma di scuola e città con la supervisione del Cred del Comune di Livorno e realizzato da Asd Livorno scacchi Aps in collaborazione con Asd Dama Livorno

Martedì 28 maggio si è svolta la finale del progetto Gioco scaccia gioco, gli scacchi e la dama contro la ludopatia, presso la Terrazza Mascagni, come ormai da tradizione. L’evento ha visto la presenza di 160 studenti delle 8 classi finaliste.

Dopo un combattutissimo doppio girone all’italiana con 6 partite, dirette dal campione mondiale di dama Michele Borghetti e dagli istruttori Fsi Coni Marco Ceccarini ed Ennio Politi ecco le classifiche finali.

Per gli scacchi vittoria a sorpresa per la 3ªC Sacro Cuore che ha messo in fila tre classi delle scuole secondarie di primo grado; secondo posto per la 1ªG Tesei, terzo per la 2ªE XI Maggio e quarto per la 2ªB Michelangelo.

Nella dama italiana la vittoria è andata alla 2ªB Natali che ha superato la 2ªB Dal Borro, mentre nella dama internazionale vince la 4ªA Lambruschini che supera la 4ªB Modigliani.

Alla premiazione, offerta dalla Conad di via della Pieve, ha partecipato il sindaco e la vicesindaca in rappresentanza del Comune di Livorno, Cecilia Testa del Cred, Adriano Giannetti presidente FSI regionale, Gianfranco Borghetti arbitro internazionale di dama e Andrea Raiano presidente Livorno scacchi e ideatore del progetto.

Il progetto ha visto la partecipazione di 35 classi che hanno realizzato i laboratori in classe a cura del campione mondiale di dama Michele Borghetti e degli istruttori Fsi Coni Marco Ceccarini ed Ennio Politi nei seguenti istituti: Primarie Brin, Cattaneo, Corridi, Dal Borro, De Amicis, Fattori, Gramsci, Lambruschini, Micheli, Modigliani, Natali, Sacro Cuore e Thouar. Secondarie di primo grado XI maggio, Fermi, Michelangelo e Tesei.

Si conclude così in modo festoso sulla più grande scacchiera d’Europa l’ottava edizione del progetto, finanziato dal Comune di Livorno nell’ambito del programma di scuola e città con la supervisione del Cred del Comune di Livorno e realizzato da Asd Livorno scacchi Aps in collaborazione con Asd Dama Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©