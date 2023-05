Scacco matto in funicolare

Venerdì 26 maggio si svolgerà la prima edizione di Scacco matto in funicolare. Ospite speciale è la campionessa italiana di scacchi under 12 Greta Viti

L’evento è organizzato da Vivi Montenero in collaborazione con Livorno scacchi e Autolinee toscane e il patrocinio del Comune di Livorno. Il torneo di scacchi si svolgerà il 26 maggio dalle 16 alle 18 nelle stazioni di partenza e arrivo della funicolare di Montenero ed è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Ospite speciale è la campionessa italiana di scacchi under 12 Greta Viti.

