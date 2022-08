Scali Finocchietti, servizio battelli dal 1 al 30 settembre

Viene attivato in via sperimentale per il periodo 1 - 30 settembre il servizio battelli con partenza dagli Scali Finocchietti

Viene attivato in via sperimentale per il periodo 1 – 30 settembre il servizio battelli con partenza dagli Scali Finocchietti con il seguente orario settimanale:

– da martedì a domenica ( con esclusione del mercoledì) partenze mattina ore 11.00 – 12.00 e pomeriggio ore 15.30.

– mercoledì partenza mattina ore 10.00 – 11.00 e pomeriggio 14.00.

I biglietti saranno venduti presso lo IAT, per informazioni tel. 0586 894236 mail: [email protected]

Gli operatori che partecipano all’iniziativa sono:

– Coop Itinera

https://www.tourinbattello.livorno.it/

– Ditta SCAMA

https://livornoinbattello.it/contatti/

– Livorno Sailing

https://www.livornosailing.it/

