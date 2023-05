Scaraventati, gli attori della Mayor Von Frinzius in tour per la città

Foto di Roberto Bartolini

Maggio è appena iniziato e la voce della Compagnia Mayor Von Frinzius comincia già ad echeggiare per tutta la città. In vista del debutto di “Scaraventati, ho fatto la mia” il 25 e 26 maggio al Teatro Goldoni, alle 21, la MVF ha pensato ad una serie di eventi di promozione che assolutamente non potete perdere! Ad una settimana precisa da “Donart”, l’evento a scopo benefico realizzato il 30 aprile al Thisintegra dove giovani artisti livornesi hanno unito pittura, fotografia, musica e teatro per la Mayor, il

7 maggio la Compagnia attraverserà Livorno a bordo di un pullman scoperto gentilmente concesso da Livorno City Sightseeing! Potrete trovare gli attori MVF in centro e sul mare in una versione super elegante inedita! La partenza sarà dal Comune alle ore 16.20, passeranno poi da Piazza della Repubblica, dalla Terrazza, dalla Scalinata di Antignano e Piazza Attias. Intorno alle 17 potrete incontrarli alla Terrazza Mascagni per una sfilata in grande stile! Si ringrazia Adriano Tramonti per l’aiuto nell’organizzare questa giornata! A seguire, l’8 maggio alle 14 si terrà la conferenza stampa dello spettacolo con conseguente prova aperta sul palco del Teatro Goldoni. Siete tutti invitati alla presentazione di Scaraventati, durante la quale potrete spiare anche le prove più emozionanti per la compagnia. In occasione dell’evento, saranno anche proiettate le foto di Serafino Fasulo e Roberto Bartolini, che hanno seguito la MVF durante tutto l’anno. L’ingresso è libero e gratuito.

I biglietti per il 25 e 26 maggio sono acquistabili:

•presso la biglietteria del Teatro Goldoni il martedì e giovedì in orario 10:00/13:00 e il mercoledì, venerdì e sabato in orario 16:30/19:30;

•sul sito e nei punti vendita del circuito TicketOne https://www.ticketone.it/eventseries/scaraventati-3325249/

Posto unico 12€

