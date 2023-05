Scaraventati, stasera (e domani) riflettori sui Mayor Von Frinzius al Goldoni

Appuntamento per il 25 e il 26 con la compagnia diretta da Lamberto Giannini. Al suo fianco troviamo Rachele Casali, aiuto regista dal 2017 e responsabile della colonna sonora dello spettacolo e della produzione, Silvia Angiolini, responsabile delle coreografie e della comunicazione, Valentina Pardini come consulente artistica e Francesco Pacini, direttore di palco per il quarto anno consecutivo

Dopo più di venticinque anni di attività la Compagnia Mayor Von Frinzius lotta ancora, fortunatamente, contro il perbenismo e le critiche tentando di realizzare ogni anno uno spettacolo migliore di quello dell’anno precedente. Uno spettacolo che nasce da una provocazione.

“Ci è stato detto che i nostri attori vengono incoscientemente scaraventati sul palco, e da questo spunto abbiamo creato Scaraventati, un’opera che narra di fragilità e voglia di riscatto. Sono felice che il nostro lavoro venga ancora criticato, significa che possiamo continuare il tentativo che paga l’esistenza, quello di migliorarci e regalare smacchi morali – Dichiara il regista Lamberto Giannini – Se sei disabile non ci sono problemi, hai pari dignità, inserimento lavorativo, possibilità espressive. Ma io voglio che la mia disabilità sia urlata, vissuta, faccia male, voglio essere scaraventato nella mia disabilità. Se lei ti ha lasciato, nessun problema, fai un percorso interiore, ama te stesso, non ti far condizionare da lei. Ma io voglio stare male, essere distrutto dalla mancanza delle sue carezze, voglio essere scaraventato nel dolore. Se hai paura della morte non preoccuparti, un Dio ti salverà. Ma il sogno è – voglio essere Dio, voglio essere scaraventato nell’abisso. L’abisso mi guarda e mi attrae, mi seduce, mi spaventa, mi ispira, voi mi volete aggrappato ad un ramo triste, io mi scaravento giù”.

Questo il fulcro dell’opera MVF 2023, una produzione Mayor Von Frinzius APS & Fondazione Teatro Goldoni, che come sempre si sviluppa come una scaletta di un concerto pop, nella quale monologhi filosofici e coreografie vengono alternate a divertenti sketch cuciti su misura sulle abilità degli attori MVF

Al fianco di Giannini troviamo Rachele Casali, aiuto regista dal 2017 e responsabile della colonna sonora dello spettacolo e della produzione, Silvia Angiolini, responsabile delle coreografie e della comunicazione, Valentina Pardini come consulente artistica e Francesco Pacini, direttore di palco per il quarto anno consecutivo.

Lo spettacolo debutterà giovedì sul palco del Teatro Goldoni (sold out) e replicherà la sera seguente 26 maggio (biglietti ancora disponibili).

Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini, attuali registi della Compagnia, portano in scena un grande sogno, quello di un teatro senza barriere, in cui il teatro stesso annienta la distinzione tra soggetti normodotati e portatori di handicap, senza pietismo né rassegnazione: il teatro è arte, è cultura, e la Mayor Von Frinzius continua ad esistere per gridare forte il suo amore per quel palco di legno, portatore di infinite occasioni e splendide possibilità.

I biglietti sono acquistabili:

– presso la biglietteria del Teatro Goldoni il martedì e giovedì in orario 10:00-13:00 e il mercoledì, venerdì e sabato in orario 16:30/19:30;

– nei punti vendita del circuito TicketOne;

– online cliccando qui

Costo: 12 euro.

Condividi: