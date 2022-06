Scenari di Quartiere arriva in via Collinaia con “Vecchia sarai tu!”

Giovedì 9 giugno alle 19.30 nel parco di via Collinaia, quartiere La Leccia, Antonella Questa presenta Vecchia sarai tu!

Nuovo appuntamento con “Scenari di Quartiere”, il Festival di teatro di narrazione, organizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e dal Comune di Livorno con la direzione artistica di Marco Leone e Fabrizio Brandi ed il contributo dell’Associazione Quartieri Uniti di Livorno.

Come viviamo oggi l’età che avanza? Abbiamo ancora il diritto di invecchiare? In una società in cui la vecchiaia è diventata un vero e proprio tabù e le persone anziane sono sempre più relegate ai margini, “Vecchia sarai tu!” ci regala un altro punto di vista. Tre generazioni a confronto offrono un ritratto divertente e amaro sullo scorrere del tempo: nonna Armida, chiusa in ospizio contro la propria volontà e determinata a tornare alla vita di sempre, sua nuora Sabine, impegnata a fermare il tempo sul proprio corpo e la nipote Monica, ossessionata dallo scorrere veloce dei giorni, che non le permette di vivere appieno la vita. Uno spettacolo che con leggerezza e sensibilità porta a riflettere su quanto la vecchiaia possa anche essere un dono e regalare ancora momenti ricchi e belli. “Non è importante aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni” diceva Rita Levi Montalcini e forse il segreto sta proprio nello smettere di combattere il tempo, cercando piuttosto di viverlo assaporandone ogni momento con la “giovinezza” più importante, quella del cuore.

Di e con Antonella Questa in collaborazione con Francesco Brandi regia Francesco Brandi coreografie Magali B. “Compagnie Madeleine&Alfred” disegno luci Carolina Agostini organizzazione generale Serena Sarbia.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita al prezzo di 5 € on line su www.scenaridiquartiere.it

Per assistenza acquisto biglietti: piazza Garibaldi “Baracchina 20” Martedì e giovedì 10:00 – 12:00; Circolo Arci Colline L. Norfini va di Salviano 51 Giovedì 10:00 -13:00 o la sera stessa nel luogo dello spettacolo a partire dalle 18.

Ore 18:30 visita guidata del quartiere a cura di Fabrizio Ottone

www.scenaridiquartiere.it

