Scenari di Quartiere, appuntamento al Goldoni con Alessia Cespuglio

L’attrice livornese presenterà il suo “Decimo porto”: storia della Livorno appena uscita dall’orrore della guerra

Domenica 8 settembre, alle 19, nuovo appuntamento con Scenari di Quartiere con l’attrice livornese Alessia Cespuglio che in via Castelli quartiere Pontino (in caso di maltempo si terrà al Goldoni) presenterà il suo “Decimo porto”: storia della Livorno appena uscita dall’orrore della guerra. La guerra è finita, l’ombra dell’occupazione nazifascista lascia il posto agli americani, al futuro e alla ripresa della vita “normale”. Ma cosa significa ritornare a casa? Cosa significa buttarsi alle spalle anni gli anni della guerra? Come sono cambiate le persone? Livorno è una città, è tutte le città, che cerca di rimettersi in piedi dopo l’orrore della guerra. Anna racconta la sua famiglia, racconta di tutte le famiglie che si trovano a fare i conti con una vita nuova, fatta di abbracci ritrovati e di assenze che non smetteranno mai di far soffrire. Prima dello spettacolo ci sarà la presentazione dei libri Il Cuore Rosso di Livorno di Enrico Mannari e Decimo Porto di Alessia Cespuglio.

