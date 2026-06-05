Scenari di Quartiere, al via la nuova edizione del palcoscenico a cielo aperto

Dal 12 al 28 giugno torna il festival ideato da Fabrizio Brandi che da 11 anni porta il teatro di narrazione nei quartieri. Una manifestazione sempre più partecipata che coinvolge piazze, cortili e spazi urbani, arricchita da serenate musicali e, per la prima volta, dal sistema di prenotazione dei posti

di Giulia Bellaveglia

Scenari di Quartiere (clicca qui per leggere il programma) giunge alla sua undicesima edizione e si conferma un punto di riferimento imprescindibile per la città e per l’intera scena teatrale italiana. Nato con l’ambizioso obiettivo di avvicinare il pubblico al teatro di narrazione portando gli spettacoli “sotto casa”, il festival ideato da Fabrizio Brandi con la collaborazione di Emanuele Gamba, ha fidelizzato negli anni una comunità di spettatori appassionati, stimolando la fruizione degli eventi e una profonda riflessione critica. L’assessora alla cultura, Angela Rafanelli, esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. “È sempre un piacere – dice – vedere che manifestazioni come questa vanno avanti nel tempo e attirano una grande quantità di cittadini”. L’iniziativa ha saputo instaurare un legame viscerale con il territorio, trasformando quartieri, piazze e cortili in spazi vivi che parlano alla memoria collettiva, un impatto urbano sottolineato anche da Gamba. “Mi piace – afferma – vedere grandi spazi che sono magari spesso pieni di traffico fermarsi per una sera e godersi qualcosa che ha a che fare con il teatro e che unisce i cittadini”. Ogni location permette così al pubblico di riappropriarsi di angoli della città spesso dimenticati. Dal 2023 la manifestazione si è inoltre arricchita di appuntamenti musicali sotto forma di serenate. La crescita esponenziale ha però richiesto alcune novità organizzative, come spiegato da Brandi. “Questa kermesse – precisa – sta diventando sempre più partecipata e noi non possiamo che esserne felici, ecco perché per una migliore gestione abbiamo deciso di inserire il meccanismo della prenotazione posti” (clicca qui per effettuare la prenotazione). La nuova edizione, in programma dal 12 al 28 giugno, celebra questo lungo percorso non solo attraverso una selezione dei migliori artisti italiani, ma anche promuovendo un’educazione alla visione e all’ascolto. Oggi la manifestazione guarda al futuro, consolidando quella speciale comunità nata intorno alla forza delle storie. Scenari di Quartiere è promosso da Fondazione Teatro Goldoni e Comune di Livorno, con il contributo di Fondazione Livorno, Unicoop Tirreno, Castagneto Banca 1910, Fondazione Banca Castagneto, Hillebrand Gori, Livorno Reefer, Caravan Bacci, Ferramenta San Marco, Cooperativa Itinera, Leggermente, Unicoop Firenze, Compagnia Lavoratori Portuali, Autorità di Sistema Portuale, e la collaborazione di Arci Livorno, Consigli di Zona, Quartieri Uniti e Casalp.

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