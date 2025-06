Scenari e Serenate di Quartiere. Domenica alla Guglia c’è Fabrizio Saccomano

"Iancu, un paese vuol dire", spettacolo teatrale scritto con Francesco Niccolini, di scena domenica 22 giugno, ore 19.30, in via Giordano Bruno alla Guglia

Si conclude il fine settimana di Scenari e Serenate di quartiere con il narratore Fabrizio Saccomanno che ci racconterà “Iancu, un paese vuol dire“, spettacolo teatrale scritto con Francesco Niccolini, di scena domenica 22 giugno, ore 19.30, in via Giordano Bruno alla Guglia.

E’ il racconto di una giornata al sud; proprio di una domenica dell’agosto del 1976 in cui la grande Storia, quella con la S maiuscola, invade la vita e le strade di un paese del Salento. Un famoso bandito, fuggito dal carcere di Lecce due giorni prima, è stato riconosciuto mentre si nasconde nelle campagne del paese. Inizia così una tragicomica caccia all’uomo che coinvolge un po’ tutti, bambini compresi. Ma questo non è solo il racconto di una giornata. È il racconto di un’infanzia e degli inganni e le illusioni che la circondano. Ed è soprattutto il racconto di un’epoca. Attraverso gli occhi di un bambino di otto anni viene ricostruito il mosaico del ricordo: uno strano e deformato affresco di quegli anni nel profondo Sud. Un sud che oggi non c’è più, piazze e comunità che si sono svuotate e si sono imbarbarite, o sono state svendute. Con quegli occhi a volte spalancati, altre socchiusi, altre ancora addormentati e in sogno, si racconta un mondo, frammenti di storia e di uomini e di donne, di battaglie tra bande e rivali e giochi pericolosi. Nessuna cartolina, nessuna nostalgia: è un mondo duro, cupo, eppure comico e grottesco. Un mondo fotografato un attimo prima di scomparire. Un mondo di figure mitiche, contadini, preti, nonni, libellule, giornaletti e una gran voglia di diventare grandi, chissà poi perché…

Fabrizio Saccomano

in

IANCU – Un paese vuol dire

progetto di Fabrizio Saccomanno

testo di Francesco Niccolini e Fabrizio Saccomanno

diretto e interpretato da Fabrizio Saccomanno

grazie a Giulio Petruzzi e alla comunità di Tuglie

Condividi:

Riproduzione riservata ©