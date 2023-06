Scenari e Serenate di Quartiere. Venerdì c’è Brandi con “Corea – Una Questione di Geometrie”

venerdì 23 giugno, alle 19.30 in piazza Saragat (Corea), salirà sul palco Fabrizio Brandi con "Corea - Una Questione di Geometrie". Lo spettacolo di Fabrizio Brandi sarà preceduto, alle 17.30 all'Associazione Don Nesi, dalla presentazione del libro “Annina, una coreana felice, infelice, così così” di Stefano Marchiori

Continuano gli appuntamenti con Scenari e Serenate di Quartiere, il festival di narrazione che da inizio giugno anima i quartieri della nostra città: venerdì 23 giugno, alle 19.30 in piazza Saragat (Corea), salirà sul palco Fabrizio Brandi con Corea – Una Questione di Geometrie, uno spettacolo nato in collaborazione con il Festival Geometrie Esistenziali per il centenario della nascita di Don Alfredo Nesi.

Lo spettacolo di Fabrizio Brandi sarà preceduto, alle 17.30 all’Associazione Don Nesi,

dalla presentazione del libro “Annina, una coreana felice, infelice, così così” di Stefano Marchiori.

Di luoghi nati storti ce ne sono in tutto il mondo. Storti, come una via senza marciapiede come una strada senza lampioni come posto senza una piazza come una piazza senza una chiesa. Questa è una storia di periferia, di un quartiere costruito con le macerie della guerra su un triangolo di terra, tra la raffineria petrolifera, la via Aurelia, e il cimitero. Il quartiere Corea di Livorno, una delle tante Coree esistenti in Italia. Costruito senza una vera e propria identità, se non quella di una comunità e dei suoi personaggi che lo hanno attraversato dal dopoguerra ad oggi, dai suoi abitanti a Don Alfredo Nesi, compagno di banco di Don Milani, che nel quartiere fonda il Villaggio Scolastico cercando di tracciare per sempre nuove geometrie esistenziali. Il lavoro è stato realizzato attraverso le interviste fatte agli abitanti del quartiere Corea, e ai protagonisti dell’esperienza sperimentale educativa, nata con il Villaggio Scolastico fondato da Don Alfredo Nesi ed è dedicato alla memoria di Rocco Pompeo.

CENE DI QUARTIERE CON ARTISTA – In Corea, al Centro Sociale Zanni Nadea. Dopo lo spettacolo ci sarà la possibilità di cenare con Fabrizio Brandi, chi fosse interessato può chiamare al numero 331.15874457 Costo 10 €, la prenotazione è obbligatoria.

