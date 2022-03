“Schiava di Picasso”, sabato sul palco de “Il Grattacielo”

Sabato 12 marzo il Rotary Club di Castiglioncello, in collaborazione con il Soroptimist Club di Livorno, propone uno spettacolo raffinato ed interessante in occasione della Festa della Donna

Mediagallery

Sabato 12 marzo alle 20 al Teatro Il Grattacielo (via del Platano 6, telefono 0586-89.00.93) il Rotary Club di Castiglioncello, in collaborazione con il Soroptimist Club di Livorno, propone uno spettacolo raffinato ed interessante in occasione della Festa della Donna. L’opera “ Schiava di Picasso” con la regia di Blas Roca Rey è interpretata dall’ attrice Monica Rogledi accompagnata dalla cantante Barbara Cestoni e dal chitarrista Gabriele Santoni. In un’atmosfera della Parigi degli Anni ’30 si svolge la storia della pittrice e fotografa Doora Maar e del suo tormentato ed intenso rapporto d’ amore con Pablo Picasso.

Il ricavato della serata sarà devoluto come service ad un’ Associazione impegnata nella salvaguardia di madri in difficoltà.