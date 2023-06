Scienza al Museo… in notturna!

Gli incontri, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno in due turni, alle ore 21 e alle ore 22. Si consiglia la prenotazione. In caso di maltempo la visita in notturna si svolgerà nella Sala espositiva degli Invertebrati. Ingresso a donazione libera

Martedì 13 giugno, è in programma “Scienza al Museo… in notturna!” il primo appuntamento del ciclo di incontri serali al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

La visita si svolgerà all’Orto botanico, cuore verde di Villa Henderson con la sua vegetazione mediterranea, e riguarderà anche l’Orto etno – botanico, con la sezione dei fruttiferi antichi. Un’occasione per approfondire sul campo le tematiche relative agli adattamenti di queste specie all’ambiente, anche in relazione ai cambiamenti climatici.

Le sale del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo resteranno aperte durante l’intera serata.

Per prenotazioni e informazioni scrivere a: [email protected], oppure telefonare al numero 0586/266711-34, con orario lun – mer – ven ore 9-13, mar – gio – sab ore 9-13 e 15-18, domenica ore 15-18

