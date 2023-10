Scienza al parco, doppio appuntamento con i laboratori ludico-scientifici organizzati dal Museo del Mediterraneo

Attività, giochi e curiosità a tema botanico per grandi e piccini giovedì 12 a Villa Corridi e sabato 14 e domenica 15 ottobre allo stand della Provincia ad Harborea. Per informazioni Segreteria Museo al numero 0586 266711, oppure [email protected]

Doppio appuntamento questa settimana per gli incontri del ciclo Scienza al parco dedicati ai bambini. Giovedi 12 ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, il laboratorio ludico-scientifico, organizzato e realizzato dallo staff didattico del Museo di Storia naturale del Mediterraneo in collaborazione con Coop Itinera, farà tappa al parco di Villa Corridi, mentre sabato 14 e domenica 15 ottobre, sempre con lo stesso orario, gli operatori del museo saranno a disposizione presso lo stand allestito dalla Provincia alla manifestazione Harborea, a Villa Mimbelli, con attività, giochi e curiosità a tema botanico, dedicate a grandi e piccini. Tutte le attività, finanziate nell’ambito del progetto PNRR per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura, sono gratuite e a tutti i partecipanti sarà regalato un biglietto omaggio del Museo valido per due persone.

Per informazioni contattare la Segreteria Museo al numero 0586 266711,oppure scrivere a di[email protected], dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00.

Condividi: