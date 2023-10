Scienza al Parco, evento rinviato a martedì 24 ottobre

Il nuovo appuntamento è fissato a martedì 24 ottobre sempre dalle 15:30 alle 17:30 per un pomeriggio dedicato alla promozione della cultura scientifica con laboratori ludico-scientifici pensati per bambini, bambine e adulti

Causa maltempo è stato rinviato l’incontro di giovedì 19 ottobre dell’iniziativa Scienza al Parco, organizzata dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in collaborazione da coop. Itinera nell’ambito del progetto PNRR M1C3-3 per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura.

Il nuovo appuntamento è fissato a martedì 24 ottobre sempre dalle 15:30 alle 17:30 per un pomeriggio dedicato alla promozione della cultura scientifica con laboratori ludico-scientifici pensati per bambini, bambine e adulti.

Il Museo allestirà all’interno del parco Baden Powell (quartiere Corea) uno stand in cui sarà possibile trovare materiale informativo e l’occorrente per provare delle attività: osservazione al microscopio, gamebook, schede di osservazione e molto altro. Lo staff didattico del Museo, che coordina l’iniziativa, sarà presente per supportare le attività e dare informazioni.

Per informazioni

Segreteria Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00

Tel. 0586 266711

[email protected]

Condividi: