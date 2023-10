Scienza al parco, giovedì 5 ottobre il primo appuntamento

Giovedì 5 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 nel parco di Villa Fabbricotti il primo di cinque pomeriggi, organizzati dal Museo di Storia Naturale nei parchi della città, dedicati alla promozione della cultura scientifica con laboratori ludico-scientifici pensati per bambini, bambine e adulti. Attività gratuita, a tutti i partecipanti sarà regalato un biglietto omaggio del Museo

Grazie ai finanziamenti Pnrr M1C3-3 per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura, nei prossimi mesi, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, oltre ad essere interessato da una serie di lavori che permetteranno di implementare i settori espositivi e realizzare ambienti barrier-free, promuoverà un fitto calendario di attività ed iniziative, gratuite ed inclusive, rivolte a tutti. Scienza al parco è la prima iniziativa a prendere avvio in questo mese di ottobre all’interno di alcuni dei più importanti parchi della città: cinque pomeriggi organizzati in collaborazione con Cooperativa Itinera, e dedicati alla promozione della cultura scientifica con laboratori ludico-scientifici pensati per bambini, bambine e adulti. Il primo appuntamento si svolgerà giovedì 5 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 17.30 nel parco di Villa Fabbricotti.

A questo faranno seguito altri quattro appuntamenti:

– giovedì 12 ottobre Villa Corridi,

– domenica 15 ottobre Villa Mimbelli (nell’ambito della manifestazione Harborea),

– giovedì 19 ottobre Parco Baden Powell nel quartiere Corea,

– sabato 28 ottobre il parco di Villa Maurogordato.

Le attività, organizzate e realizzate dallo staff didattico del Museo, sono gratuite e a tutti i partecipanti sarà regalato un biglietto omaggio del Museo.

Per informazioni

Segreteria Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00

Tel. 0586 266711

[email protected]

