Scoglio della Regina, il Polo della Ricerca apre le porte ai visitatori

In occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, il Polo della Ricerca e delle Alte Tecnologie apre le porte ai visitatori. Il 30 settembre dalle 10 alle 18 la cittadinanza è invitata ad una visita gratuita dei laboratori di ricerca scientifica

Iniziativa a cura del CNR – Istituto per la BioEconomia, del CIBM, di Aplysia, della Capitaneria di Porto, del LaMMA, con il patrocinio del Comune di Livorno e con la partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale MTS, di ASA SpA, di AAMPS Educational e Lega Navale Italiana sez. di Livorno.

Per maggiori informazioni consultare il PROGRAMMA .

Quando: 30 settembre 2022 h 10:00 – 18:00

Dove: Polo della Ricerca e Alte Tecnologie

Scoglio della Regina – Viale Italia, 6– Livorno

Gratuito. Per i gruppi classe è richiesta la prenotazione.

In abbinamento: Alle 15:30 l’Autorità di Sistema Portuale MTS organizza una visita guidata gratuita al porto di Livorno nell’ambito del programma Italian Port Days coordinato da Assoporti per avvicinare la cittadinanza alla vita e cultura portuali. Partenza dallo Scoglio della Regina, viale Italia, fermata del bus direzione Terrazza Mascagni – per info e prenotazioni: [email protected]. Per info: [email protected].

