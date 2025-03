Sconto per i Mayor con biglietto o abbonamento dell’Us Livorno 1915

Sarà possibile acquistare i biglietti per la replica dello spettacolo "Sfiorarsi, toccarsi è complicato", che andrà in scena il 29 maggio alle ore 21 al teatro Goldoni, a soli 10 euro anziché 15 euro per chi si presenterà in biglietteria con un biglietto, o l’abbonamento, del Livorno calcio

La Mayor Von Frinzius APS è un’associazione livornese fortemente legata al proprio territorio e ai propri valori, nonché alle proprie tradizioni. In questa ottica, l’associazione non può non sentirsi indissolubilmente legata alla propria squadra, l’Unione Sportiva Livorno 1915. Per questo, grazie alla collaborazione Con il Teatro Goldoni, la Mayor ha trovato una fantastica formula per unire gli appassionati di teatro e di calcio: sarà infatti possibile acquistare i biglietti per la replica dello spettacolo “Sfiorarsi, toccarsi è complicato”, che andrà in scena il 29 maggio alle ore 21 al teatro Goldoni, a soli 10 euro anziché 15 euro per chi si presenterà in biglietteria con un biglietto, o l’abbonamento, del Livorno calcio.

