“Scoprirsi”, il nuovo libro di Giannini a Thisintegra

Il volume costituisce una perfetta sintesi tra l’esperienza di professore di liceo e quella di pedagogista, secondo una visione chiara, nell’autore, di “aver passato tutta la mia vita professionale a cercare di convincere gli altri a credere in se stessi”

Lamberto Giannini presenterà il suo nuovo libro, “Scoprirsi. L’adolescente incontra la filosofia”, Edizioni del Boccale, sabato 13 maggio alle 18.30 presso Thisintegra! Il volume costituisce una perfetta sintesi tra l’esperienza di professore di liceo e quella di pedagogista, secondo una visione chiara, nell’autore, di “aver passato tutta la mia vita professionale a cercare di convincere gli altri a credere in se stessi”.

La sfida di Giannini è quella di favorire un dialogo privilegiato tra la filosofia e i giovani per poter rappresentare, come docente e come regista, una scorciatoia per rafforzare la loro autostima.

I filosofi forniscono risposte ad interrogativi ai quali, altrimenti, non sapremmo rispondere ed un educatore, sia esso docente o regista, non deve rappresentare un esempio etico di trasmettitore di valori ma aiutare i giovani a cercare i propri.

Fornire l’esempio della puntualità, mostrare di essere innamorati del proprio mestiere quando, purtroppo, i ragazzi hanno spesso l’esempio di maestri che non vogliono bene a ciò che fanno costituisce la chiave per aiutare a crescere costruendo una propria identità, a partire da ciò che si è veramente, con il supporto di un adulto di riferimento.

Questo libro segna anche un ritorno alle origini, ovvero ad un soprannome dato all’autore da Giorgio Chiellini, il Cobra.

Probabilmente Giorgio da piccolo ha riconosciuto che in quell’animatore c’era, in positivo, una forza, un veleno, un demone socratico che lo spingeva a cercare immediatamente di colpire, di pungere per aiutare a sviluppare la propria personalità.

Questo è lo spunto centrale del libro: favorire l’amicizia tra giovani e filosofia, in modo da far capire loro di avere una potenza incredibile e, attraverso le risposte ai tanti interrogativi dell’esistenza, fornite dai filosofi, credere di poter veramente rivoluzionare la propria vita.

L’ingresso all’evento sarà gratuito.

Durante la presentazione del libro, verranno letti alcuni brani da Irene Morini, Giuditta Novelli, Giorgia Pacini, Orsetta Maria Algranti, attrici della Compagnia Mayor Von Frinzius, alla quale saranno devoluti i proventi, dato che molto testi sono tratti dallo spettacolo Scaraventati, che andrà in scena il 25 e il 26 maggio al Teatro Goldoni di Livorno.

I biglietti sono ancora disponibili presso la biglietteria del Teatro Goldoni il martedì e giovedì h 10.00/13.00 ed il venerdì e sabato in orario 16.30/19.30, oppure sul sito e nei punti vendita del circuito Ticketone (https://www.ticketone.it/eventseries/scaraventati-3325249/), posto unico al costo di 12€.

