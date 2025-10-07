Scrittura creativa, torna a Livorno il corso di Barbara Del Bono Idda

Torna a Livorno il corso di lettura e scrittura creativa curato da Barbara Del Bono Idda, che prenderà il via sabato 11 ottobre alle 15.30 negli spazi di OndaLab (Circolo “Galliano Masini”, piazza Manin 8/10)

Un viaggio tra lettura, scrittura e creatività per scoprire e affinare la propria voce narrativa.

Torna a Livorno il corso di lettura e scrittura creativa curato da Barbara Del Bono Idda, che prenderà il via sabato 11 ottobre alle 15.30 negli spazi di OndaLab (Circolo “Galliano Masini”, piazza Manin 8/10).

Le iscrizioni resteranno aperte fino al data-end=”831″>30 novembre.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma formativo 2025/2026 proposto da OndaLab, in collaborazione con Arnia Social Innovation Company, e sarà anticipata da una serata di presentazione aperta al pubblico: l’Open Night, in programma venerdì 10 ottobre dalle 21 alle 22.30 all’Extra Factory di via della Pina d’Oro 2.

data-end=”1230″>L’Open Night – Venerdì 10 ottobre

Durante la serata, dedicata alla presentazione dei corsi 2025/2026, interverranno:

Barbara Del Bono Idda , docente del corso di lettura e scrittura creativa di OndaLab e del corso inclusivo di scrittura creativa per ragazzi promosso da Arnia;

data-end=”1604″> Edoardo Bacchelli e Alessandra Donati, che guideranno i corsi teatrali per ragazzi e adulti di OndaLab.

La serata sarà arricchita da un estratto del recital “Give Peace a Chance”, a cura del collettivo artistico In forma di rosa.

Il corso di scrittura creativa – Da sabato 11 ottobre

Il corso, rivolto a chi desidera esplorare la scrittura in modo consapevole e creativo, si articolerà in più incontri, con laboratori, reading e stage, oltre a momenti di confronto con autrici e autori.

Barbara Del Bono Idda, docente di scrittura creativa dal 1999, è allieva di Mario Vargas Llosa alla scuola Holden di Torino e ha frequentato corsi di creative writing alla New York University (scuola Omero), oltre a laboratori con Roberto Cotroneo, Vincenzo Cerami e Andrea Camilleri (Centro Lab – Roma).

Drammaturga e regista teatrale, dirige il collettivo artistico In forma di rosa e collabora con progetti di inclusione e innovazione sociale promossi da Arnia.

Molti suoi allievi hanno vinto premi letterari e pubblicato con case editrici come Add, Arcana, De Agostini, Einaudi, MdS e minimum fax.

Informazioni e iscrizioni

📍 OndaLab, Circolo Musicale Galliano Masini – piazza Manin 8/10, Livorno

📍 Arnia Social Innovation Company – via de Larderel 96/98, Livorno

📧 [email protected]

📱 WhatsApp 347 1331880

Condividi:

Riproduzione riservata ©