“Scrivere per immagini”, corso di sceneggiatura al NTC

Si tratta di un seminario introduttivo allo studio della sceneggiatura di cinema e tv, per la frequenza del quale non sono necessarie conoscenze pregresse. Un percorso indicato per aspiranti sceneggiatori e tutti coloro che s'interessano di cinema e di drammaturgia

A partire dal 16 novembre 2024 ogni sabato alle ore 10,30 si terrà un corso di sceneggiatura “Scrivere per immagini”. Si tratta di un seminario introduttivo allo studio della sceneggiatura di cinema e tv, per la frequenza del quale non sono necessarie conoscenze pregresse. Un percorso indicato per aspiranti sceneggiatori e tutti coloro che s’interessano di cinema e di drammaturgia. Il corso, verterà sugli elementi basilari di uno script, partendo dalla storia e la strutturazione del racconto del cinema e delle serie tv (concept, sinossi, soggetto, scaletta, trattamento, sceneggiatura finale). Seguirà l’analisi della specificità dei generi cinematografici e seriali (crime, drama, comedy) e la loro collocazione nel mercato dell’audiovisivo internazionale (sala, tv e streaming). Le lezioni prevedono anche esercitazioni scritte: gli studenti lavoreranno sull’ideazione di un soggetto per un film.

Le lezioni sono tenute da Simona Morgantini. Simona Morgantini, dopo la laurea in lettere, ha scritto come critico per riviste specializzate di teatro e cinema (Hystrio, Close up, Cinematographe.it). Ha seguito seminari di specializzazione di scrittura cinematografica con Jean Claude Carriere (sceneggiatore di Bunuel), Vincenzo Cerami (premio Oscar per la Vita è bella) e Heidrun Scheef (sceneggiatrice di cinema e tv). Collabora attualmente come sceneggiatrice con la produzione Cattleya. Info pratiche: il corso si articolerà in 5 lezioni di due ore circa che si terranno una volta la settimana a partire dal 16 NOVEMBRE 2024 fino al 14 DICEMBRE, presso il Nuovo Teatro delle Commedie il sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30. Il Nuovo Teatro delle Commedie in via Terreni 3/5 è facilmente raggiungibile in pochi minuti dalla stazione centrale.

Per informazioni: Associazione Culturale Teatro Vidya [email protected] tel.349.8172504. Nuovo Teatro delle Commedie via G.M. tel. 0586-186408

