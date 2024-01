“Scrivere per immagini”, seminario di sceneggiatura cinema e tv al NTC

Dal 27 gennaio ogni sabato dalle 10,30 alle 12,30 si terrà nei locali del Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno un seminario di sceneggiatura di cinema e tv

“Scrivere per immagini” è un seminario introduttivo e propedeutico allo studio della sceneggiatura di cinema e tv, per la frequenza del quale non sono necessarie conoscenze pregresse. Un percorso dunque utile per aspiranti sceneggiatori e per tutti coloro che s’interessano di cinema e di drammaturgia.

Il corso, articolato in 5 lezioni di due ore circa, verterà fondamentalmente sull’analisi degli elementi basilari dello script, partendo dalla storia e la strutturazione del racconto: idea di partenza, soggetto, scaletta, trattamento, sceneggiatura finale (la scrittura della scena e dei dialoghi). Affronteremo successivamente nello specifico alcuni elementi come le differenze del linguaggio drammaturgico fra cinema e serie tv, la specificità dei generi cinematografici (crime, drama, comedy etc) e la loro collocazione nel mercato dell’audiovisivo internazionale (sala, tv e streaming).

Le lezioni prevedono anche esercitazioni scritte: gli studenti lavoreranno in gruppo e singolarmente sull’ideazione di un soggetto per un cortometraggio e per un film.

Le lezioni sono tenute da Simona Morgantini.

Simona Morgantini, dopo la laurea in lettere e studi di teatro e drammaturgia, ha scritto come critico di teatro per la rivista Hystrio, come critico di cinema per la rivista Close-up e attualmente per Cinematographe.it. Ha seguito seminari di specializzazione di scrittura cinematografica con Jean Claude Carriere (sceneggiatore di Bunuel), Vincenzo Cerami (premio Oscar per la Vita è bella) e Heidrun Scheef (sceneggiatrice di cinema e tv). Collabora attualmente come sceneggiatrice con la produzione Cattleya.

Per chi ha già frequentato questo corso (basic 1) o possiede un minimo di conoscenza base è previsto un altro corso che si svolgerà il pomeriggio dalle 15 alle 17 nelle stesse date.

Info pratiche: il corso si articolerà in 5 lezioni di due ore circa che si terranno una volta la settimana a partire dal 27 gennaio presso il Nuovo Teatro delle Commedie il sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30 (basic) e dalle 15 alle 17 (avanzato). Il Nuovo Teatro delle Commedie in via Terreni 3/5 è facilmente raggiungibile in pochi minuti dalla stazione centrale.

Per informazioni: Associazione Culturale Teatro Vidya [email protected] tel. 349.8172504. Nuovo Teatro delle Commedie via G.M. Terreni n.3/5 tel. 0586-1864087

