Scrivere un romanzo giallo con Marco Malvaldi alla Villa del Presidente

Sabato 6 maggio dalle 15 alle 18.30, alla Villa del Presidente di Livorno (via Marradi ,116) la Scuola Carvero organizza un workshop straordinario di scrittura con lo scrittore Marco Malvaldi: “Scrivere un romanzo giallo”.

Laboratorio di teoria e pratica del narrare applicata alla forma romanzo e al genere giallo-noir.

In coda all’evento, ore 17.45, presentazione del libro di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone “Chi si ferma è perduto” – Sellerio, 2022.

Per informazioni su costi e contenuti dell’evento (workshop): [email protected] – 3382678770

Dalle 17.45, per assistere alla presentazione del libro, INGRESSO LIBERO.

www.scuolavcarver.it.

