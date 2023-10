Scuola Carver, riparte l’attività tra scrittura creativa e “palestra per le parole”

Nella foto principale il deus ex machina della Scuola Carver, Francesco Mencacci. Nelle altre foto, in ordine: Valerio Nardoni, Piera Ventre e Nadia Terranova

Riparte l'attività didattica di Scuola Carver, palestra di lettura e scrittura che offre cinque percorsi di approfondimento (fondamentali del narrare, romanzo, racconto, poesia e classici antichi) alla Villa del Presidente di Livorno, in via Marradi 116

Sabato 7 ottobre, con orario 10.30-13.00 e 15.00-17.30, la scuola ospiterà un workshop straordinario sull’autobiografismo e sulle scritture dell’interiorità, che vedrà per protagonista la scrittrice Nadia Terranova, autrice televisiva (Rai Cultura – Rai Letteratura) già finalista al Premio Strega 2018 con il romanzo “Addio fantasmi”, edito da Einaudi.

“Nadia Terranova – dice il direttore Francesco Mencacci – è un’amica ormai affezionata di Scuola Carver, e visto il successo della sua lezione-evento dell’anno passato da noi torna con un workshop dedicato allo scrivere di sé, di quelle che il nostro amato Caproni chiamava “le proprie miniere interiori”. Non è mai facile farlo in modo da interessare un lettore, rendendo cioè il nostro vissuto in qualche modo memorabile, o semplicemente interessante. Nadia ci spiegherà come farlo, ed è bravissima sia come scrittrice che come docente e divulgatrice”.

Sabato 14 ottobre ore 15.00 sarà la volta della Palestra del Racconto, ovvero di un percorso specifico di lettura e analisi condivisa di racconti moderni e contemporanei, dedicati in particolare alla letteratura femminile “trascurata” del Novecento. La docente è Piera Ventre, stimata autrice di romanzi e racconti per Neri Pozza.

Sabato 21 ottobre ore 15.00 infine Scuola Carver ospiterà un workshop sulla poesia, dal titolo suggestivo “Trovare il ritmo”. Il workshop si avvarrà del contributo didattico di Valerio Nardoni (docente universitario di traduzione, ispanista, traduttore di alcuni grandi poeti e scrittori ispano-americani per Einaudi e Passigli) e del poeta fiorentino Marco Simonelli. “In questo caso – dice ancora Mencacci – ci interessava accendere un occhio di bue sulla poesia, e sulla necessità per chi scrive in versi, ma anche in prosa, di prestare grande attenzione alla musicalità della scrittura, al suono e al ritmo oltre che al senso di ciò che si scrive”.

Per informazioni e iscrizioni al workshop: [email protected] – 3382678770

