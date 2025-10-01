“Scuola città aperta”, Massimiliano Morescalchi presenta il suo nuovo libro

Appuntamento in programma venerdì 3 ottobre alle 17.30 al Chioschino di Filippo Brandolini a Villa Fabbricotti, dove lo scrittore e insegnante livornese Massimiliano Morescalchi presenterà il suo nuovo libro Scuola città aperta (AG Book Publishing). A introdurre l’incontro sarà Barbara Romiti

data-start=”783″ data-end=”796″>Il libro

Partendo dalle scoperte delle Neuroscienze, l’autore analizza gli errori educativi più comuni della scuola italiana. Ogni capitolo affronta un principio di Neuropedagogia, con riflessioni su interventi pratici e funzionali, esempi concreti di lezioni strutturate e un linguaggio semplice e accessibile anche a chi non possiede una formazione specifica.

Particolare attenzione è rivolta all’aspetto emotivo e all’importanza dell’impiego di tutto il corpo per favorire il processo di apprendimento. Un’ampia sezione è dedicata al ruolo dell’intenzione nell’atto educativo e al benessere di chi “abita” la scuola, ovvero alunni e insegnanti, con approfondimenti sull’apprendimento per imitazione e sull’apprendimento per associazione.

Le “Favole del buongiorno”

A completare il volume, una raccolta di favole utilizzate da Morescalchi nella sua esperienza di insegnante di scuola primaria per introdurre gli argomenti da trattare in classe: le “Favole del buongiorno”, pensate come porte d’accesso emozionale e narrativa ai temi didattici.

L’autore

Massimiliano Morescalchi, nato a Livorno nel 1974, è insegnante di scuola primaria e scrittore. Con Scuola città aperta propone una riflessione che unisce neuroscienze, pedagogia e pratica quotidiana, con l’obiettivo di promuovere una scuola più consapevole, accogliente e inclusiva.

