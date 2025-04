“Se me lo dicevi prima”, Enrica Accardo presenta il suo libro al Vespucci-Colombo

Gli adolescenti pensano alle conseguenze delle loro azioni? Sanno che alcuni loro comportamenti possono avere conseguenze anche penali? Di questo e altro si discuterà venerdì 2 maggio, alle 21, nell’Aula magna dell’Istituto, sede di Piazza Vigo con l’avvocato Enrica Accardo, attiva nel settore penale e da tempo iscritta nelle liste dei difensori di ufficio dei minorenni. L’occasione è la presentazione del suo libro: Se me lo dicevi prima, uscito recentemente per Media Print. L’autrice dialogherà con Edoardo Ripoli, docente dell’istituto.

L’evento rientra all’interno dei consueti incontri culturali organizzati per Le notti della Biblioteca Vespucci-Colombo, organizzato in collaborazione con Erasmo Libri.

“Se me lo dicevi prima” è un libro illustrato che prende spunto da esperienze professionali realmente accadute all’autrice. Racconta brevi storie che hanno coinvolto degli adolescenti e li hanno costretti a fare i conti con le conseguenze penali delle loro azioni.

Enrica Accardo lo ha concepito come strumento in grado di fornire ai ragazzi uno spunto di riflessione e un’occasione di confronto e discussione con i propri genitori e con i propri insegnanti.

Enrica Accardo è nata a Livorno nel 1975 e, dopo aver frequentato il Liceo Scientifico Enriques, si è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pisa discutendo una tesi in procedura penale. Ha sempre svolto la sua attività professionale nel settore penale, iscrivendosi nel 2010 anche nelle liste dei difensori d’ufficio dei minorenni. Negli ultimi anni, avvantaggiandosi dell’esperienza professionale maturata con i minori, ha esteso la sua attività professionale anche al settore civile minorile, ricoprendo in molte occasioni il ruolo di curatore speciale dei minori.

