“Se si desina un si cena”, il vernacolo torna protagonista all’Ordigno di Vada

Sabato 6 gennaio alle 17,15 torna, come da tradizione, il vernacolo livornese al Teatro dell’Ordigno di Vada e sarà di scena la Compagnia “La Combriccola” con l’esilarante commedia in vernacolo scritta da Aldo Corsi dal titolo “Se si desina un si cena” ovvero Tempi Duri. La Commedia dal titolo attualissimo narra le vicende di una classica famiglia povera livornese dove, per andare avanti ogni giorno si fanno i salti mortali, con l’immancabile vecchia, che con la sua misera pensione porta avanti la famiglia, con la figlia che si arrabatta a fare piccoli lavori di cucito, con il genero, che a causa della perdita del lavoro si inventa qualche lavoretto per racimolare due soldi e un nipote un po’ vanitoso e senza scrupoli che cerca di fare bella figura nei confronti della fidanzata benestante. Però un bel giorno accade qualcosa di inaspettato che forse potrebbe cambiare la vita di qualcuno di loro, ma per scoprire questo vi aspettiamo allo spettacolo che vedrà la partecipazione di Aldo Corsi, autore della commedia stessa nei panni della immancabile Vecchia Corinna, Annarosa Bechelli in quelli della figlia Nada, Fabio Max in quelli del genero Virgilio, Franco Bocci il loro figlio Luciano e Elisabetta Macchia nei panni dell’immancabile amica di casa pillaccherona rovina famiglie. La direzione musicale è di Stefania Casu mentre la regia è curata da tutta La Combriccola. Un appuntamento da non perdere ricco di buon umore. Posto unico euro 12,00 – ridotto euro 10,00. Per prenotazioni chiamare il numero: 339 7768203.

I biglietti sono disponibili un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso il botteghino del teatro dell’Ordigno Via Aurelia Nord 167 Vada.

