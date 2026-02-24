Secondo appuntamento di Students’ Corner
Il secondo incontro è in programma giovedì 26 febbraio alle ore 20.00 con la conferenza “Di alcuni usi della musica colta d’avanguardia nel cinema degli anni Sessanta”
Prosegue al Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno la rassegna Students’ Corner – Giovedì sera al Mascagni, lo spazio di iniziative serali ideate e curate dagli studenti, pensato per favorire confronto, riflessione e condivisione su temi culturali e professionali di interesse per la comunità musicale e per la cittadinanza. Il secondo incontro è in programma giovedì 26 febbraio alle ore 20.00 all’Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio (via Galilei 40, Livorno), con la conferenza “Di alcuni usi della musica colta d’avanguardia nel cinema degli anni Sessanta”. Si tratterà di un vero e proprio cineforum dedicato al grande cinema d’autore italiano, durante il quale il prof. Marco Lenzi terrà un intervento di approfondimento sulla colonna sonora di Un tranquillo posto di campagna, capolavoro diretto da Elio Petri con musiche del Premio Oscar Ennio Morricone. L’incontro offrirà al pubblico uno sguardo critico e musicale sull’opera, analizzandone le soluzioni sonore e il ruolo della musica nella costruzione della tensione narrativa.
A seguire, la proiezione integrale del film in auditorium.
L’evento è aperto al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento posti.
