Sei grandi chef per una serata di gala e di beneficenza targata Fisar

Fisar delegazione Livorno, in collaborazione con Brondi Food e Golf Club Tirrenia, presenta un grande evento di solidarietà unito all enogastronomia d eccellenza: 6 grandi chef, uniti oltre che dalla passione da grande amicizia, e sei importanti produttori che verranno abbinati ad uno straordinario menù degustazione di 6 portate, in un crescendo di gusto e di emozioni, che loro stessi, chef e produttori, condivideranno con voi di volta in volta, raccontandovi sia le suggestioni che hanno ispirato il piatto sia la passione che ha prodotto il vino. Una serata esperienziale unica il cui intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Cure Palliative di Livorno, da sempre impegnata nel grave compito di sostenere malati terminali e familiari nel doloroso percorso dell’ ultimo viaggio della vita.

L evento si terrà presso il golf club di Tirrenia il 7 gennaio 2024, per chiudere in bellezza e gusto le feste natalizie regalandoci una cena di lusso in cambio di un importante gesto di solidarietà.

Il prezzo del menù degustazione pensato per la cena è di 90 euro, molto al disotto del suo valore reale. Per prenotarsi occorre collegarsi al sito www.fisar-livorno.it i posti a disposizione sono massimo 100 l invito e rivolto a tutti coloro che vorranno provare questa straordinaria esperienza! In sala sarà altresì presente la Presidente dell’Associazione per raccontare la loro esperienza e soprattutto l importanza di essere sostenuti da eventi come questi

Le nostre stelle del food saranno Daniele Zazzeri del Ristorante La Pineta di Marina di Bibbona, Deborah Corsi del Ristorante La Perla del Mare di San Vincenzo, Stefano Pinciaroli di PS Ristorante di Villa Petriolo Cerreto Guidi, Marco Stabile del Ristorante L’Ora d’Aria di Firenze, Mirko Rossi del ristorante Il Doretto di Cecina e la nostra fata dei dolci Loretta Lory Fanella a chiudere questa schiera di amici splendenti come stelle, uniti dall’ amicizia e dalla voglia di realizzare insieme qualcosa di utile a livello sociale.

Non da meno saranno i Produttori che metteranno in campo i loro prodotti di punta in abbinamento ai piatti, partendo da Bellavista Franciacorta, Gualdo del Re, La Fralluca, Petra , Muschi Alti e Quota 101 Colli Euganei Fior d’Arancio. Insomma per ben cominciare l’anno all insegna dello star bene e fare star bene il prossimo vi aspettiamo numerosi il 7 gennaio 2024, prenotate!

