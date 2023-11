Sei incontri letterari alla Biblioteca di Scarlino

La rassegna “Un viaggio tra le pagine” prende il via sabato 11 novembre e il primo incontro è dedicato a Fiorenza Mariotti e al suo “Una barba e un ideale. Attilio Mariotti, un socialista di altri tempi” L’ingresso agli incontri è gratuito

Sei appuntamenti per parlare di libri. La rassegna “Un viaggio tra le pagine”, organizzata dal Comune di Scarlino con la collaborazione della cooperativa Itinera attuale gestore della Biblioteca Mariotti e con il supporto dell’associazione Kore, prende il via sabato 11 novembre. La rassegna si inserisce nel progetto “Città che legge”. Il primo incontro è dedicato a Fiorenza Mariotti e al suo “Una barba e un ideale. Attilio Mariotti, un socialista di altri tempi”. L’evento inizierà alle ore 17 e si terrà nella biblioteca comunale di via Citerni nel centro urbano capoluogo. A moderare l’incontro saranno l’assessore alla Cultura Michele Bianchi e il funzionario comunale Marco Bizzarri.

Sabato 18 novembre, alla stessa ora e sempre in biblioteca, sarà la volta di Patrizia Scapin con “Le donne dell’alta Maremma”: questo incontro vede la collaborazione dell’associazione Kore, che sarà presente con il suo presidente Daniela Cecchi che condurrà l’evento assieme all’assessore Bianchi. Sabato 25 novembre saranno due gli autori ospiti della rassegna: Sacha Naspini con “La villa del seminario” e Valentina Santini con “L’osso del cuore”. A moderare l’evento sarà Cecilia Caleo della cooperativa Itinera. Sabato 2 dicembre è la volta di Michele Paoletti con “Agostino”, a moderare invece sarà Marta Ferri, bibliotecaria della cooperativa Itinera. Giovedì 7 dicembre appuntamento con Riccardo Parenti autore di “Arrendersi mai” e “Il mio credo”: torna in questo incontro la collaborazione con l’associazione Kore. A moderare l’incontro saranno l’assessore Bianchi e la presidente di Kore, Daniela Cecchi. Ultimo appuntamento in programma sabato 16 dicembre con Hanka Biondi e “Sei qui ma non ti sento” e l’assessore Bianchi. «Voglio ringraziare la cooperativa Itinera, gli autori e l’associazione Kore – dichiara l’assessore Bianchi -. Un ringraziamento particolare al follonichese Pier Paolo Vittorioso che ha realizzato il logo che accompagna la rassegna e che ben la rappresenta con i suoi tre elementi: libri, Scarlino e la panchina rossa della Biblioteca Mariotti, donata lo scorso anno dagli studenti della scuola primaria del capoluogo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne». L’ingresso agli incontri è gratuito.

