“Seminiamo Colori”, evento libero dei clown di corsia Vip Libecciati

Appuntamento il 4 aprile alle 16,30 in piazza Saragat nella Sala Pamela Ognissanti.

L’associazione dei Clown di Corsia, Vip Libecciati Livorno, in collaborazione con l’associazione Nesi Corea organizza nel pomeriggio del prossimo venerdì 4 aprile l’evento “Seminiamo Colori”.

L’evento, compartecipato da Cesvot e Comune di Livorno, rappresenta un momento di condivisione e di riflessione sulla opportunità per il modo associativo e dei volontari di seminare la bellezza sotto ogni forma di espressione (colori, poesia, teatro, ballo…) per alleviare, contrastare e intercettare il disagio sociale.

L’associazione Libecciati VIP Livorno, che da circa 20 anni svolge attività di clown di corsia in strutture pubbliche e private con l’obiettivo di portare allegria e benessere attraverso l’empatia i colori e il sorriso, a partire da qualche anno ha intrapreso attività anche in ambito sociale raggiungendo con il metodo della clownterapia situazioni di disagio non solo fisico ma anche sociale. Il servizio svolto nella casa circondariale Le Sughere, quelli in strada e sul territorio insieme a tante associazioni di prima linea, i percorsi scolastici nelle scuole superiori del territorio hanno trasformato il clown di corsia in un clown sociale.

Seminare colori, empatia, bellezza, poesia diventa uno strumento per intercettare e, perché no, per salvare.

Ne sono convinti i Clown di Livorno insieme alla Federazione Nazionale VIP Viviamo in Positivo Italia di cui i clown Libecciati fanno parte ed è questo il tema della tavola rotonda che si terrà il prossimo 4 aprile all’interno della Sala Pamela Ognissanti in piazza Saragat a Livorno dalle 16.30.

Saranno presenti ospiti di associazioni locali ed ospiti esterni per raccontare esperienze e condividere metodi. La partecipazione è libera.

