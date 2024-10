“Sentieri in festa”, cinque giornate dedicate ai Monti Livornesi

Tra macchia e mare: al debutto la prima edizione delle giornate dei Monti Livornesi (fra il 12 ottobre e l’8 novembre). Tre eventi speciali fra suoni, luci, profumi, arte e musica più un convegno finale sulle azioni politiche per le aree protette di un territorio suddiviso fra i Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti

Ogni giorno, camminando sui Monti Livornesi, si possono fare nuove scoperte. Fra la terraferma e l’orizzonte del mare. Come quel grande mulino in parte diroccato, costruito nell’area collinare fra Gabbro, Nibbiaia e Castelnuovo della Misericordia, del quale ancora oggi si intravede la struttura che ospitava la ruota. Un alloggiamento corrispondente a un ingranaggio con un diametro di ben 9 metri. “Un reperto unico in tutto il nostro territorio” ha sottolineato Roberto Repeti, assessore alla tutela ambientale del Comune di Rosignano Marittimo, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto “Sentieri in festa” che si è svolta nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno, amministrazione che insieme ai Comuni di Collesalvetti e appunto Rosignano fa parte di un percorso di comunità finalizzato alla scoperta dei nostri monti. “Un patrimonio – ha puntualizzato Giovanna Cepparello, assessora al verde del Comune labronico – da far scoprire alla cittadinanza”. Alla presentazione hanno partecipato anche Jacopo Amedeo Susini, assessore al turismo di Collesalvetti, e i funzionari comunali (Alessandro Ursi per Livorno, Camilla Falchetti per Rosignano e Anna Guerriero per Collesalvetti) che hanno seguito la formazione del cartellone di eventi previsti fino all’8 novembre.

Il 12 e 13 ottobre l’appuntamento è con le voci i suoni, le luci e i profumi lungo un percorso (circa 25 chilometri con una notte da trascorrere sotto le stelle) da Calafuria a Santa Lucia (spiaggia a nord di Castiglioncello): si tratta del primo evento della prima edizione delle Giornate dei Monti Livornesi, una manifestazione che prevede altre tre tappe.

Il 19 ottobre l’attenzione sarà concentrata sulla zona di Rosignano Marittimo Parco dei Poggetti, Gabbro e Monte Pelato.

Il 20, invece l’arte e la musica entreranno nel bosco, fra Poggio Corbolone e la Foresta Demaniale di Valle Benedetta (Livorno).

Infine l’8 novembre, nell’auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo a Livorno, ci sarà il convegno finale, momento di confronto e approfondimento con politici, tecnici, ricercatori e cittadini.

“Dei nostri monti parliamo da tempo, c’è molta partecipazione, ma la platea – ha aggiunto Cepparello – va ancora più allargata a tutti coloro che vogliono prendersi cura di questo ambiente”. Perché anche i sogni possono e devono diventare fatti concreti.

Alla base del progetto dei Monti Livornesi c’è una convenzione fra i Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti (più l’Unione Colline Metallifere) e un tavolo a cui sedersi tutti insieme per ragionare su come gestire questo grande patrimonio naturale. Per questo il primo ringraziamento è andato alla Regione Toscana (che eroga i finanziamenti) e all’assessora Monni.

“Il Comune di Rosignano aderisce al 100% a questo progetto – ha affermato l’assessore Repeti – anche perché la cura del territorio, specialmente sotto il profilo ambientalistico, fa parte del nostro DNA. All’interno della macchia che ammanta i Monti Livornesi sono comprese tante realtà e tanta storia. Sono nato a Rosignano, ma per molti anni ho vissuto altrove: adesso sto scoprendo che ci sono cose che mai avrei pensato potessero esistere. Ci impegneremo a fondo al tavolo di confronto con gli altri Comuni e spero che queste Giornate dei Monti Livornesi possano diventare un appuntamento costante, ogni anno nello stesso periodo”. Repeti ha poi indicato che varie iniziative sono state già intraprese sul territorio collinare rosignanese, anche con gli studenti, dalla “scuola nel bosco” ad eventi nel Parco dei Poggetti.

“Il Comune di Rosignano con Livorno e Collesalvetti – ha poi ribadito Repeti – è promotore della gestione e della realizzazione del Parco dei Monti Livornesi. Si tratta di una riserva istituita dalla Regione Toscana che eroga i finanziamenti sebbene per ora in quantità minima, mentre i Comuni sono chiamati, sia politicamente che tecnicamente, ad un attento confronto su come gestire questo patrimonio lungo un percorso, questa volta terrestre, che mette in contatto i tre territori interessati. Queste Giornate dedicate ai Monti Livornesi sono tese a coinvolgere sempre più cittadini e a raccontare quello che si sta facendo. Nel corso degli appuntamenti da qui all’8 novembre andremo a scoprire sicuramente altre cose interessanti”. Il convegno finale permetterà di aprire un focus sul valore di questi Monti e dell’intera zona soprattutto per quanto riguarda la sua biodiversità. E ci sarà la sorpresa della presentazione di una cartina generale del territorio collinare con tutte le indicazioni per poter organizzare camminate nella natura alla scoperta di un ambiente sospeso fra terra, macchia, cielo e mare, elementi che fanno parte della nostra storia.

Ecco il programma dettagliato degli appuntamenti della prima edizione delle Giornate dei Monti Livornesi – Sentieri in festa (mail per le info: [email protected])

12/13 ottobre 2024. Voci, suoni, luci e profumi: in viaggio nei Monti Livornesi. Un viaggio di due giorni che avrà come tema la luce del mare. Dalle 9 di sabato alle 17 della domenica. Da Calafuria a Santa Lucia. I partecipanti saranno accompagnati da guide ambientali, si dormirà in bivacco e si cenerà con prodotti locali, raccontando storie intorno al fuoco.

Per info: Camilla Falchetti, 333 9341363 (Comune di Rosignano),

19 ottobre. Dall’alba alle stelle, Una giornata nell’abbraccio dei Monti Livornesi. Dalle 6.30 alle 22. Luoghi di svolgimento: Rosignano Marittimo Parco dei Poggetti, Gabbro, Monte Pelato.

Una giornata nella natura tra escursioni, storia, scienza, bagni di foresta e racconti. Sono previste quattro attività / escursioni in diversi luoghi e momenti della giornata. Partendo dalla passeggiata sensoriale alle prime luci dell’alba, passando per un’escursione con pranzo alla scoperta dei mulini del Gabbro per poi, nel pomeriggio, camminare e immergersi nello spettacolare tramonto sul Monte Pelato, finendo la giornata contemplando le stelle.

Info: Camilla Falchetti (Comune di Rosignano).

20 ottobre: Arte e musica nel bosco. Dalle ore 11 alle 17. Luogo di svolgimento: Poggio Corbolone e Foresta Demaniale di Valle Benedetta (Livorno).

Una giornata immersiva nella natura all’insegna dell’arte e della musica. Partendo dal Tiro al Volo, si camminerà dal S.I.C. di Poggio Corbolone verso la cava del Crocione, la Villa Cristina e la Sambuca, accompagnati da musica e arte e guidati da escursionisti esperti del territorio. Pranzo al sacco.

Per info: Alessandro Ursi, 366 6016286 (Comune di Livorno), Anna Guerrieri, 348 7203220 (Comune di Collesalvetti).

8 novembre. Azioni e politiche per le aree protette dei Monti Livornesi. In questa giornata (dalle 16 alle 19) di confronto ed approfondimento, sarà fatto un bilancio degli ultimi tre anni di attività e si farà un confronto con esperti e appassionati per scoprire le opportunità offerte dalle aree protette dei Monti Livornesi in tema di didattica, bagni di natura, benessere, turismo, e valorizzazione delle tradizioni e dei sapori autentici.

Per Info: Camilla Falchetti, Alessandro Ursi, Anna Guerriero.

