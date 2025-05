Sentieri in Festa: il 31 maggio e 1 giugno un viaggio nel cuore dei monti livornesi

Foto Visit Livorno

Sarà un viaggio nei Monti Livornesi fra terra e mare, sotto il sole e sotto le stelle. Un viaggio nell’ambito della seconda edizione di Sentieri in festa che passo dopo passo porterà alla scoperta delle meraviglie di questa grande area compresa nei territori dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti. Luoghi che sveleranno i loro segreti, faranno conoscere gli angoli più remoti nel corso di una full immersion ambientale ascoltando storie e leggende e imparando a conoscere le piante e le pietre che compongono colline, declivi e speroni rocciosi protesi verso il mare. È il lavoro sinergico portato avanti dalle tre amministrazioni comunali che insieme alla Regione Toscana gestiscono le aree protette dei Monti Livornesi a rendere possibile Sentieri in festa, una serie di appuntamenti che si trasformano in un fluire di emozioni mano a mano che il territorio comincia a farsi scoprire rimandando scorci bellissimi e vestigia storiche di grande interesse che raccontano l’evoluzione delle diverse comunità che in questi luoghi si sono sviluppate a partire dagli Etruschi. Il primo appuntamento di Sentieri in festa edizione 2025 – progetto che fa parte di un percorso di Comunità che vede impegnate, come detto, le tre amministrazioni comunali – sarà nei giorni 31 maggio e 1° giugno (iscrizioni entro il 29 maggio). Il filo conduttore sarà quello della “Luce del mare”, seguendo un percorso di circa 25 chilometri che profuma dei sentori della macchia mediterranea e del salmastro. Si potrà passare la notte sotto le stelle, in amaca o in bivacco, cenando con i prodotti locali e con i piatti tipici del territorio, si racconteranno storie illuminate dalla luce della Luna per un viaggio nel tempo e nella fantasia.

Ecco il dettaglio del primo appuntamento di Sentieri in festa 2025 (gli altri eventi saranno dalla metà di giugno in avanti).

31 MAGGIO E 1° GIUGNO

Dalle ore 9 del sabato alle ore 17 della domenica

Luoghi: dal Maroccone al Fortullino

Titolo: “Voci, suoni, luci e profumi: in viaggio nei Monti Livornesi” – sottotitolo “La luce del mare”.

Distanza: circa 25 chilometri. Dislivello: up 922mt; down 935 mt. Difficoltà: E Escursionistico

La partenza del 31 maggio sarà dal Maroccone (Livorno), pernottamento e cena nei boschi in riva al mare in località Fortullino (Rosignano Marittimo). Per chi volesse aderire solo al percorso della prima giornata è possibile farlo, previ accordi con l’organizzazione (ultimo bus per il rientro al Maroccone alle ore 20.35). Alle ore 17 circa del 1° giugno – Arrivo a Santa Lucia (Rosignano Marittimo). Escursione sul Monte Pelato. Rientro con bus da Santa Lucia verso il Maroccone. Per chi volesse partecipare solo alla seconda giornata è possibile farlo previ accordi con l’organizzazione. Costo di partecipazione: 30 euro. Iscrizione obbligatoria da fare, per motivi organizzativi, entro le ore 15 di giovedì 29 maggio. L’escursione si effettuerà al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. Per info: Camilla Falchetti 333 9341363; [email protected]

