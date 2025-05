“Sentire la luce”, Fondazione Livorno inaugura la mostra fotografica di Paolo Bonciani

L'esposizione, curata da Giorgio Bacci, sarà visitabile ad ingresso libero ogni weekend fino a domenica 8 giugno. Da lunedì 9 giugno a domenica 9 novembre solo visite su prenotazione in accordo con la Cooperativa Diderot raggiungibile al numero 339/828.94.70

di Giulia Bellaveglia

Un racconto lungo cinquant’anni, fatto di luce, umanità e sentimento: è questo il cuore pulsante di “Sentire la luce”, la grande mostra fotografica dedicata a Paolo Bonciani, visitabile fino a domenica 9 novembre negli spazi di Fondazione Livorno. Oltre cento scatti per ripercorrere la poetica di uno dei fotografi più sensibili e raffinati del panorama nazionale, capace di cogliere l’anima dei suoi soggetti con una profondità rara. A curare l’esposizione, Giorgio Bacci, che ha selezionato con attenzione le immagini più rappresentative della vastissima produzione dell’artista, attivo dagli anni Settanta. Il percorso espositivo si snoda lungo temi che raccontano non solo l’amata Livorno, ma anche l’Italia del lavoro, dello sport, dell’arte e delle emozioni quotidiane: dai portuali che smantellano le navi affondate nel dopoguerra, ai braccianti della mezzadria, dalle partite di basket che hanno fatto la storia cittadina, alla danza, ambito in cui il fotografo è riconosciuto a livello internazionale. La fotografia, per Bonciani, non è mai mero documento, ma atto poetico. “Mi piace definire la fotografia con tre concetti – dice -: il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di catturare contesti unici”. Ogni scatto è frutto di attesa, studio, dialogo con il soggetto e soprattutto capacità di ascoltare la luce, quella stessa luce che caratterizza da sempre l’identità visiva della città di Livorno, dai Macchiaioli in poi. Il presidente di Fondazione Livorno, Luciano Barsotti, sottolinea come Sentire la luce rappresenti una delle rare mostre fotografiche ospitate dall’ente. “Abbiamo voluto omaggiare un artista che ha saputo leggere la nostra città – spiega – e restituirla con uno sguardo profondamente umano”. Dello stesso avviso Bacci, che definisce gli scatti esposti come un “un viaggio nella memoria individuale e collettiva, dove ciascun visitatore potrà riconoscere frammenti del proprio vissuto”. La mostra è accompagnata da un ricco catalogo edito da Pacini e sarà visitabile ad ingresso libero ogni weekend fino a domenica 8 giugno. Da lunedì 9 giugno in poi, le visite saranno effettuate su prenotazione in accordo con la Cooperativa Diderot raggiungibile al numero 339/828.94.70. Un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire lo sguardo delicato e potente di Paolo Bonciani, e per lasciarsi guidare, attraverso le sue immagini, in un viaggio che illumina il cuore.

