“Sentire la luce”, la poetica fotografica di Bonciani in mostra

La mostra, a cura di Giorgio Bacci, sarà allestita fino al 9 novembre 2025, e dal 9 giugno per visitarla sarà necessario prenotarsi chiamando la Cooperativa Diderot – Servizi alla cultura al numero 339 8289470. L’ingresso è sempre gratuito

È trascorso poco più di un mese dall’apertura della mostra Sentire la luce, percorso figurativo di oltre 100 opere che racconta la poetica fotografica di Paolo Bonciani maturata in cinquant’anni di attività, ma tanta è già l’affluenza di appassionati e visitatori registrata.

La mostra, a cura di Giorgio Bacci, sarà allestita fino al 9 novembre 2025, e dal 9 giugno per visitarla sarà necessario prenotarsi chiamando la Cooperativa Diderot – Servizi alla cultura al numero 339 8289470. L’ingresso è sempre gratuito.

Il lavoro dei portuali, la mezzadria e la vita sui campi, lo sport, la danza e l’amata Livorno: queste le tematiche che scandiscono il racconto fotografico di Bonciani che, attivo dagli Anni ’70, propone una fotografia fatta di attesa, pazienza, studio compositivo e narrazione. Una fotografia che si fa racconto, cristallizzando il momento e donandogli un pizzico di eternità.

In un momento storico in cui, grazie ad una tecnologia sempre più avanzata e tecnicamente “consapevole”, dovrebbe bastare un semplice clic sullo smartphone per ottenere “lo scatto perfetto”, la fotografia di Bonciani è unica, preziosa, da lèggere e interpretare.

Visite alla mostra (su appuntamento per gruppi di almeno 4/5 persone – ingresso gratuito)

Diderot servizi alla cultura: tel. 339 8289470

Per le visite delle scuole

Segreteria Didattica Itinera: tel. 0586 894563 | [email protected]

Info

Fondazione Livorno: 0586 826111 | [email protected]| www.fondazionelivorno.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©