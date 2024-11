Sentito Vivere. Il Museo della Città ricorda Gianfranco Baruchello

Foto di Gianfranco Baruchello tratta dal profilo Fb della Fondazione Baruchello

Sabato 9 novembre, alle 16, nella Sala del Grande Rettile del Museo della Città di Livorno - Polo Culturale Bottini dell’Olio si terrà Sentito vivere, un incontro per ricordare il poliedrico artista livornese Gianfranco Baruchello

Ospiti d’onore Carla Subrizi, per la Fondazione Baruchello Roberto Peccolo, storico gallerista ed editore livornese, saranno in dialogo con alcune voci autorevoli dal mondo dell’arte e della cultura del panorama nazionale, come Alessandra Acocella, Veronica Bassini, Paolo Cova, Piergiorgio Curti, Pasquale Fameli, Jennifer Malvezzi, Pierluca Nardoni.

Nello stile di Gianfranco Baruchello, attraverso ricordi, visioni, presentazione di piccoli e grandi capolavori, performance e tanto altro, saranno ricordate la sua lunga carriera e la sua eccezionale caratura umana e artistica in un bel pomeriggio di alta divulgazione.

L’evento è organizzato dal Museo della Città e dal Comune di Livorno, in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture. L’ingresso è gratuito.

Gianfranco Baruchello (Livorno, 1924 – Roma, 2023), autore di un nucleo di opere esposte nella Sezione Arte Contemporanea del Museo, ha vissuto e lavorato tra Roma e Parigi e, nella sua prolifica attività di ricerca, ha attraversato le principali tendenze del secondo dopoguerra, dalla Pop Art all’Arte Concettuale. L’artista ha scelto di esprimersi utilizzando differenti linguaggi, come pittura, installazione, cinema, scultura e pratiche performative, focalizzando la ricerca su frammentazione, disseminazione sulla tela di immagini ridotte a minimi elementi e decentramento concettuale dello spazio. Temi che trasporrà anche nei libri d’artista e nei brevi film che realizza.

Sentito Vivere. Il Museo della città ricorda Gianfranco Baruchello

Sabato 9 novembre, Sala del Grande Rettile – ingresso gratuito

Ore 16.00: saluti istituzionali

Interventi: Carla Subrizi, Roberto Peccolo, Alessandra Acocella, Veronica Bassini, Paolo Cova, Piergiorgio Curti, Pasquale Fameli, Jennifer Malvezzi, Pierluca Nardoni.

Informazioni: Museo della Città di Livorno, piazza del Luogo Pio 19, telefono: 0586-824551; www.museodellacittalivorno.it; [email protected]

Sportello Cultura Accessibile: Musei aperti e inclusivi [email protected].

