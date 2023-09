Serafino Fasulo, le sue foto in mostra a Bientina

Sabato 16 settembre (alle 18.30) la mostra fotografica “Drop in - cadere dentro” di Serafino Fasulo sbarca a Bientina nella Sala conferenze della Torre Civica, piazzetta dell'Angiolo

La Sala conferenze della suggestiva Torre Civica di Bientina (piazzetta dell’Angiolo 14), da sabato 16 settembre ospiterà la mostra fotografica di Serafino Fasulo.

Con l’occasione dell’apertura dell’esposizione, alle ore 18.30, sarà presentato il suo libro “Drop in – Cadere dentro” (Gente di Fotografia edizioni). Il fotografo e autore del volume dialogherà con la giornalista e scrittrice Sandra Mazzinghi.

Il libro di Fasulo è il resoconto di cinque anni di viaggi: appunti e fotografie, raccolti tra confini e lungo il corso di fiumi, incontri con il passato, che hanno fatto scaturire una riflessione autobiografica. Dalla Sicilia all’America fino agli estremi dell’Europa orientale, uno sguardo aperto sul nostro passato che si unisce all’esistenza degli ultimi di oggi.

Serafino Fasulo – Serafino Fasulo vive a Livorno. Dopo un decennale impegno come documentarista, da anni si sta dedicando alla fotografia attraverso progetti a lungo termine con particolare attenzione alle “periferie dell’esistenza”.

Dal 1995 al 2013 è stato responsabile della programmazione audiovisiva del Nuovo Teatro delle Commedie, del Teatro Mascagni, dell’Arena Ardenza e del cinema Kino-Dessé di Livorno. In questi spazi ha organizzato, parallelamente alle proiezioni, mostre di pittura, scultura e fotografia. Dal 2016, in quanto direttore artistico della Fondazione Laviosa ha ideato e realizzato tre edizioni del concorso internazionale “Fotografia e mondo del Lavoro” ed esposizioni tra le quali quelle dedicate a Letizia Battaglia e Martin Parr.

Ha lavorato per la RAI e per altre produzioni cinematografiche come ispettore di produzione, assistente alla regia, responsabile casting.

È produttore, regista di documentari e fotografo. Tra i suoi lavori ci sono i documentari sulle nuove realtà etniche presenti sul territorio italiano realizzati per il canale satellitare “Babel” di Sky.

Nel biennio 2014-2016 è stato Assessore alla Culture del Comune di Livorno.

Per la Fondazione Laviosa è stato inoltre responsabile della Sezione Cultura del magazine “Laviosa Informa”. I suoi articoli e reportage fotografici sono pubblicati dal magazine “livornosera.it” e dalla rivista “Focus In”.

https://serafinofasulo23.com/

La mostra sarà visitabile, ad ingresso gratuito, fino al 23 settembre. Info: 0587/758469

